Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig kihasználta a lehetőséget.","shortLead":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig...","id":"20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c4319b-93fb-4d30-befb-2e9d7b4497ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"Egy MSZP-s az M1 kamerájába is beolvasta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","shortLead":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","id":"20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a572ac4-e8bf-42a7-96d6-eeac3c83e69b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","timestamp":"2018. december. 19. 09:29","title":"Megvan, ki építheti a milliárdos Bozsik-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont, úgy tűnik, hamar véget fog érni.","shortLead":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont...","id":"20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36553af8-8ba3-41fb-8d9b-80329c81481f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 18. 17:43","title":"Mára is bepróbálkoztak egy tüntetéssel, de csak pár tucatnyian mentek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","shortLead":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","id":"20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe3a651-94e5-44f2-932e-90fcf7c64870","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 19. 09:41","title":"Új harckocsikat vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","shortLead":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","id":"20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c71a8-5df8-417a-a90c-0d768626a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","timestamp":"2018. december. 19. 13:06","title":"Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","shortLead":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","id":"20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c5fc3-9cc1-48c9-9338-b0afecf5200b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","timestamp":"2018. december. 19. 06:41","title":"A nap fotója: végre egy úthiba, amiért nem nagyon lehet haragudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar kimaradni a „bizniszből”.","shortLead":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar...","id":"20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9646352a-292d-445e-a98f-a9a73c8a6819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Újabb telefongyártó vált jegyet az 5G-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]