Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","shortLead":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","id":"20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376c0ec-61e9-4cc9-8562-ef064c3cc99c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","timestamp":"2018. december. 19. 10:20","title":"Tapétavágó késsel vette védelmébe a BKK-automatát fosztogató társaságot egy férfi a Jászain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett változat. Trükkök, sztorimód, bajnokságok – ez a Skate Jam.","shortLead":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett...","id":"20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f88c05-0940-46ca-aa8b-8d7314d00f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 19. 15:03","title":"Megjött Tony Hawk a mobilokra: ebben az ingyenes játékban úgy gördeszkázhat, mint a profik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","id":"20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb22655-d337-44ab-a704-986633b6ef83","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","timestamp":"2018. december. 19. 08:44","title":"Tordai Bence: Védekezésre tudjuk kényszeríteni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","shortLead":"A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai.","id":"20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61fe583-1236-4927-8687-7e8fdb214aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_kormany_eliteli_a_tunteteseket_provokatorokat_es_agressziv_tuntetoket_latott","timestamp":"2018. december. 19. 14:59","title":"A kormány elítéli a tüntetéseket, provokátorokat és agresszív tüntetőket látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","shortLead":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","id":"20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbb717f-f43b-4899-98d1-3bbc7e4fe1ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","timestamp":"2018. december. 18. 18:19","title":"Gázolt a 3-as metró, pótlóbuszok járnak a Deák tér és Nagyvárad tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex megyében, ez a legváltozatosabb és legrészletgazdagabb ilyen típusú leletegyüttes a kréta időszakból, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak.","shortLead":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex...","id":"20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a263ebe-ff7b-41e3-ad9e-78a842f8a7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","timestamp":"2018. december. 18. 15:03","title":"Dinoszaurusz-lábnyomok igazi kincsesbányájára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","shortLead":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","id":"20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4497a81-6b67-4ac2-9b20-ec6a92a48320","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Még két hétig ingyenes a legújabb autópálya-szakaszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","shortLead":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","id":"20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8050bd-5696-4da7-b242-37d4fe751321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","timestamp":"2018. december. 19. 14:53","title":"22 millió forintért karácsonyozik az ITM, jól ismert cég nyerte el a szervezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]