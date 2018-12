Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","shortLead":"Mecseki Csabával együtt tizenhárom ember távozott Gyurcsány pártjából.","id":"20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec59875-f6e1-4b02-838a-9e7224ff7850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fd14f-6daf-47cd-ba20-a1f63faa3029","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Otthagyta_a_DKt_a_vas_megyei_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 15:03","title":"Otthagyta a DK-t a vas megyei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d064f8-eae3-442d-bcb7-412ad884d3f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patikus polikezulént rendelt kannákban, amiket aztán más gyógyszerek elkészítéséhez használt fel. Akár 3 évet is kaphat. ","shortLead":"A patikus polikezulént rendelt kannákban, amiket aztán más gyógyszerek elkészítéséhez használt fel. Akár 3 évet is...","id":"20181228_Kinabol_rendelt_folyadekbol_kotyvasztott_gyogyszereket_egy_videki_patikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d064f8-eae3-442d-bcb7-412ad884d3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a2e6b4-b120-4d22-ac3b-d0f5a7ce4ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Kinabol_rendelt_folyadekbol_kotyvasztott_gyogyszereket_egy_videki_patikus","timestamp":"2018. december. 28. 08:48","title":"Kínából rendelt folyadékból kotyvasztott gyógyszereket egy vidéki patikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül ketten vesztették életüket a távol-keleti Habarovszk közelében bekövetkezett balesetben.","shortLead":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül...","id":"20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6268ef-81ae-4678-8d5f-b1e990303452","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 29. 11:07","title":"Tripla lavina-baleset Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","shortLead":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","id":"20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fff62f-f475-4388-a1a8-64118bef70fd","keywords":null,"link":"/elet/20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","timestamp":"2018. december. 28. 05:30","title":"A thai hatóságok szerint hihető a luxusórákkal lebukott miniszter meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak nyerne a mexikói határzárral.","shortLead":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak...","id":"20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0c21-4cd5-4598-8203-6159a3f07d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. december. 28. 14:50","title":"Trump: Vagy kapunk pénzt kerítésépítésre, vagy teljesen lezárjuk a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig csak egy transzformátorállomás kapott lángra. ","shortLead":"Pedig csak egy transzformátorállomás kapott lángra. ","id":"20181228_Olyan_kek_lett_az_eg_New_Yorkban_az_ejszaka_kozepen_hogy_azt_hittek_tamadnak_az_ufok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5387bbce-cc4d-4052-b8cf-9e698cd9b8b6","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Olyan_kek_lett_az_eg_New_Yorkban_az_ejszaka_kozepen_hogy_azt_hittek_tamadnak_az_ufok","timestamp":"2018. december. 28. 08:08","title":"Olyan kék lett az ég New Yorkban az éjszaka közepén, hogy azt hitték, támadnak az ufók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]