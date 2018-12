Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","shortLead":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","id":"20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd00dec-384c-40c2-8cd7-6e580528b7fb","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","timestamp":"2018. december. 29. 21:02","title":"Limuzinnal szállított beteg gyerekeket egy szegedi taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette, hogy kiderítse, melyek az Egyesült Államok legnépszerűbb kutyanevei.","shortLead":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette...","id":"20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15247eb-44b4-45dd-9c1b-2177fe34ef26","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","timestamp":"2018. december. 29. 10:22","title":"Az amerikai kutyatulajdonosoknak egyszerűen nincs fantáziájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron következő hetedik részt. ","shortLead":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron...","id":"20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50f0bc-e2e3-4525-a8cf-52869f240391","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","timestamp":"2018. december. 28. 12:42","title":"Nem lesz több folytatása A tetovált lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326451a3-6591-4774-8985-43405bda0d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete jelentették be, hogy megszűnik a kormánykritikus zoom.hu portál, a cím beírására után december 28-án este már csak egy hibaüzenet jelenik meg.","shortLead":"Egy hete jelentették be, hogy megszűnik a kormánykritikus zoom.hu portál, a cím beírására után december 28-án este már...","id":"20181228_Ennyi_volt_mar_nem_elerheto_a_zoomhu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326451a3-6591-4774-8985-43405bda0d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7415b-e1b6-46b3-b223-67460b9987d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ennyi_volt_mar_nem_elerheto_a_zoomhu","timestamp":"2018. december. 28. 21:53","title":"Ennyi volt, már nem elérhető a zoom.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék. Néhány lelkes videojátékos azonban megszerezte és 27 év után letölthetővé tette.","shortLead":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék...","id":"20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728384f-cfbb-46af-82f2-205a0006333c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","timestamp":"2018. december. 28. 13:03","title":"Itt a játék, amire 27 évet vártak a rajongók, most ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","shortLead":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","id":"20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76458c3e-6b25-4de7-99cd-0502d94e3474","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","timestamp":"2018. december. 28. 16:53","title":"Meleg, szeles, de napos idő lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német világbajnok öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, megmentője most beszélt a részletekről.","shortLead":"A német világbajnok öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, megmentője most beszélt a részletekről.","id":"20181229_Megszolalt_Schumacher_megmentoje_Szerencseje_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aaf4af-46ab-493b-9e8e-10bb3d646635","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Megszolalt_Schumacher_megmentoje_Szerencseje_volt","timestamp":"2018. december. 29. 20:15","title":"Megszólalt Schumacher megmentője: ha több hó esik, megússza a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört Anak Krakatau vulkán több mint kétharmada eltűnt a hatalmas robbanás következtében.","shortLead":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört...","id":"20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e6a2e-ff43-4cb8-af81-2e477f81e25c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","timestamp":"2018. december. 29. 10:38","title":"Tömegének kétharmadát vesztette el a felrobbant Anak Krakatau vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]