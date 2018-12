Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","shortLead":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","id":"20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d587be-6f38-4796-9e6d-afa836300478","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","timestamp":"2018. december. 30. 08:05","title":"Vigyázzon, több megyében ónos eső jön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette, hogy kiderítse, melyek az Egyesült Államok legnépszerűbb kutyanevei.","shortLead":"A rover.com, az USA egyik legnagyobb kutyasétáltató, -örző hálózata több mint egymillió eb adatait összesítette...","id":"20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2412701f-c95c-4ef6-8bc6-1ab89e95d548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15247eb-44b4-45dd-9c1b-2177fe34ef26","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Az_amerikai_kutyatulajdonosoknak_egyszeruen_nincs_fantaziajuk","timestamp":"2018. december. 29. 10:22","title":"Az amerikai kutyatulajdonosoknak egyszerűen nincs fantáziájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify tavalyhoz képest idén kétszer több, 16 ezer fuvarra készül. Az utazásszervező cég informatikusai elkészítették Budapest és az agglomeráció első taxis hőtérképét, amely mutatja a legfrekventáltabb pontokat.","shortLead":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify...","id":"20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128371ec-48a2-46ed-94dc-b551760f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","timestamp":"2018. december. 29. 14:03","title":"Azt ígérik, 10-15 perc alatt jön majd szilveszter este taxi: íme Budapest taxis hőtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","shortLead":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","id":"20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd00dec-384c-40c2-8cd7-6e580528b7fb","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","timestamp":"2018. december. 29. 21:02","title":"Limuzinnal szállított beteg gyerekeket egy szegedi taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb lesz - mondta az Ingatlan.com szakértője szombaton az M1 csatornán.","shortLead":" Jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb...","id":"20181229_Jovore_merseklodhet_az_ingatlanok_dragulasanak_az_uteme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3606a371-8c68-40a0-9487-ee76c9d1d314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Jovore_merseklodhet_az_ingatlanok_dragulasanak_az_uteme","timestamp":"2018. december. 29. 12:45","title":"Jövőre mérséklődhet az ingatlanok drágulásának az üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","shortLead":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","id":"20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c095b1-c1ab-4241-8ce6-14507b4bddaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","timestamp":"2018. december. 29. 19:51","title":"A rendőrség még nem nyomoz a Hadházyékat kidobó biztonságiak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő követeli Oroszországtól a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek szabadon engedését, és krími jogsértésekkel vádolja.","shortLead":"Moszkva elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő követeli...","id":"20181229_Oroszorszag_nem_enged_a_nemeteknek_es_a_franciaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1f186-777e-4368-abe3-1bd91cf86585","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Oroszorszag_nem_enged_a_nemeteknek_es_a_franciaknak","timestamp":"2018. december. 29. 13:12","title":"Oroszország nem enged a németeknek és a franciáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6521e75-0c97-47a8-8e79-9d8dba44321a","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább élhetnek a majdnem százéves szerencsi édesipari hagyományok, miután a Nestlé Hungária a kézműves tradíciókat folytató helyi cégnek ajándékozta a védjegyet.","shortLead":"Tovább élhetnek a majdnem százéves szerencsi édesipari hagyományok, miután a Nestlé Hungária a kézműves tradíciókat...","id":"201851__szerencsi_csokolade__tulelo_hagyomanyok__kemenycukrasz__szazfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6521e75-0c97-47a8-8e79-9d8dba44321a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ae1a1d-9d02-45db-9a8a-fd6b76f980f5","keywords":null,"link":"/kkv/201851__szerencsi_csokolade__tulelo_hagyomanyok__kemenycukrasz__szazfele","timestamp":"2018. december. 29. 15:00","title":"Ahol minden a nyári unalommal és pár zsák kakaóbabbal indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]