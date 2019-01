Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA mellett hazánk is. Akik nem kaptak: Ukrajna, Franciaország, Észak-Korea. És még sokan mások.","shortLead":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA...","id":"20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c81d8-aee9-4941-82ef-ed2ee050e151","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Orbánt is köszöntötte Putyin újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak Szijjártó és Benkő kapta meg.","shortLead":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak...","id":"20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c070d96-e2ab-4fa6-98bd-99d5d0116c5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","timestamp":"2018. december. 31. 14:20","title":"10-ből 9 pontra értékelték Orbán éves munkáját a Magyar Időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a99ee5f-7194-4daf-9c15-a9cd7c002ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komplett kampányszöveget nyomott le az Orbán Viktornak beöltözött Bagi Iván a köztévé szilveszteri műsorában. ","shortLead":"Egy komplett kampányszöveget nyomott le az Orbán Viktornak beöltözött Bagi Iván a köztévé szilveszteri műsorában. ","id":"20190101_Ilyen_Orban_parodiat_meg_nem_lattak_a_kozteveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a99ee5f-7194-4daf-9c15-a9cd7c002ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c48600-9c50-4e2f-9832-e7e5fc6f18e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Ilyen_Orban_parodiat_meg_nem_lattak_a_kozteveben","timestamp":"2019. január. 01. 09:12","title":"Ilyen Orbán paródiát még nem láttak a köztévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2011 óta tartó polgárháború ezzel együtt már összesen több mint 360 ezer emberéletet követelt.","shortLead":"A 2011 óta tartó polgárháború ezzel együtt már összesen több mint 360 ezer emberéletet követelt.","id":"20181231_Huszezer_ember_halt_meg_a_sziriai_harcokban_az_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f007840-ce41-4378-9405-eeb7db23c416","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Huszezer_ember_halt_meg_a_sziriai_harcokban_az_iden","timestamp":"2018. december. 31. 15:16","title":"Húszezer ember halt meg a szíriai harcokban az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Már bizonyíték is van rá.","shortLead":"Már bizonyíték is van rá.","id":"20190101_Mennyi_akaratereje_van_Csak_jol_jar_vele_ha_hisz_onmagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c3a-8441-40cc-9d5a-4fa9af2ad5cc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190101_Mennyi_akaratereje_van_Csak_jol_jar_vele_ha_hisz_onmagaban","timestamp":"2019. január. 01. 12:15","title":"Mennyi akaratereje van? Csak jól jár vele, ha hisz önmagában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","shortLead":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","id":"20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6262-eccf-4364-a9d0-12816da197c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","timestamp":"2018. december. 31. 10:55","title":"Így lesznek nyitva a boltok 31-én és január 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]