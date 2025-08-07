Ukrajnában mostantól kötelező lesz testkamerát használniuk a toborzóknak

Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter.

A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

Bár a védelmi miniszter nem utalt rá, a lépés előzménye lehet a Sebestyén-ügy. Sebestyén Józsefet a családja és a magyar kormány szerint kényszersorozás közben toborzók agyonverték, az ukrán hadsereg viszont azt közölte, hogy a halálát tüdőembólia okozta. A közösségi médiában több olyan videó is terjedt, amelyen a láthatóan fájdalmakkal küzdő kárpátaljai férfi szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor miniszterelnök honlapjára felkerült egy másik videó is az ügyében, amelyről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó.