Ukrajnában mostantól kötelező lesz testkamerát használniuk a toborzóknak

A behívók átadásáról és az iratok ellenőrzéséről is videofelvétel készül szeptembertől.

Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter.

A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

Bár a védelmi miniszter nem utalt rá, a lépés előzménye lehet a Sebestyén-ügy. Sebestyén Józsefet a családja és a magyar kormány szerint kényszersorozás közben toborzók agyonverték, az ukrán hadsereg viszont azt közölte, hogy a halálát tüdőembólia okozta. A közösségi médiában több olyan videó is terjedt, amelyen a láthatóan fájdalmakkal küzdő kárpátaljai férfi szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor miniszterelnök honlapjára felkerült egy másik videó is az ügyében, amelyről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó. 

2025 32. lapszám