[{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","shortLead":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","id":"20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32e541-7c37-409a-93ed-742f467d6263","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","timestamp":"2019. január. 01. 14:33","title":"Csecsemőt mentettek ki az oroszországi gázrobbanás romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még nem tudni, ki.","shortLead":"De még nem tudni, ki.","id":"20181231_Uj_uzemeltetoje_lesz_a_Duna_Arenanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d17d64-6d9a-45db-9b76-57f2a295c004","keywords":null,"link":"/kkv/20181231_Uj_uzemeltetoje_lesz_a_Duna_Arenanak","timestamp":"2018. december. 31. 21:16","title":"Új üzemeltetője lesz a Duna Arénának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Jól elvan az iszapos aljzatban, simán alkalmazkodik tehát a langyos lábvízhez, nem hőzöng, nem szór röpcédulát a fejemre, nem foglalja el a köztévét. És főleg: néma, kedves honfitársaim, néma.","shortLead":"Jól elvan az iszapos aljzatban, simán alkalmazkodik tehát a langyos lábvízhez, nem hőzöng, nem szór röpcédulát...","id":"20181231_Seres_Peldakepunk_a_ponty_ujevi_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193ae491-4b42-40ea-8c6c-370e7794ac4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Seres_Peldakepunk_a_ponty_ujevi_beszed","timestamp":"2018. december. 31. 12:45","title":"Seres: Példaképünk, a ponty (újévi beszéd)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti rövid átmenetet hívjuk liberális demokráciának.","shortLead":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti...","id":"20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abde928c-b436-4f35-bd08-382883901a09","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","timestamp":"2018. december. 31. 10:15","title":"Gomperz: Vánszorgunk a forradalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt Zrt. OKJ-s toplistájából. Az ipari képzések közül a targoncavezetői a legnépszerűbb. ","shortLead":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt...","id":"201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a809217f-10ff-4f1a-a147-6d218c87c6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","timestamp":"2018. december. 31. 10:45","title":"Bérügyintéző, sportedző, targoncás - változások a legnépszerűbb szakképzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","shortLead":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","id":"20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167ff68-19d6-43f1-aac9-f31089e4561f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","timestamp":"2018. december. 31. 10:51","title":"Viharos széllel, napsütéssel búcsúzik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények megtérülése kétséges.","shortLead":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények...","id":"201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62acd467-0f2c-478a-9776-caef39051c0f","keywords":null,"link":"/kkv/201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","timestamp":"2018. december. 30. 19:00","title":"Az Amazon székházügye megmutatta, hogy a tech ipar sem segít az egyenlőtlenségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]