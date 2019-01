Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb állampolgári kérdéseknek, amelyből a tárca kisebb év végi rangsort állított össze.","shortLead":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb...","id":"20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ec00f-87cd-4aa9-bfef-6dc180b76c38","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","timestamp":"2018. december. 30. 14:11","title":"Mit tegyek, ha kóbor macska pisilt az ágyra? Az év meghökkentő kérdéseit rangsorolta a brit külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","shortLead":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","id":"20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991b8535-7d06-4a7c-9c8b-91d1e195d160","keywords":null,"link":"/sport/20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","timestamp":"2018. december. 31. 15:57","title":"Modric és Biles lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA mellett hazánk is. Akik nem kaptak: Ukrajna, Franciaország, Észak-Korea. És még sokan mások.","shortLead":"Sok ország vezetője kapott újévi üdvözletet Oroszországtól, köztük Fehéroroszország, Abházia, Törökország és az USA...","id":"20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c81d8-aee9-4941-82ef-ed2ee050e151","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Orbant_is_koszontotte_Putyin_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Orbánt is köszöntötte Putyin újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4de7aa7-6a89-418a-a2bf-17e5dddec54c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tulajdonosa, Ernst August hannoveri herceg jelképes vételárért kínálja eladásra.","shortLead":"Tulajdonosa, Ernst August hannoveri herceg jelképes vételárért kínálja eladásra.","id":"20181231_Elado_a_mesebe_illo_marienburgi_kastely__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4de7aa7-6a89-418a-a2bf-17e5dddec54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c70b47-e9eb-40a0-b536-3f5c44a76d1f","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Elado_a_mesebe_illo_marienburgi_kastely__foto","timestamp":"2018. december. 31. 18:20","title":"Eladó a mesébe illő marienburgi kastély - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","shortLead":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","id":"20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74447771-a332-4237-acdb-db9792dfcfec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","timestamp":"2018. december. 30. 19:37","title":"Ezért ne égesse el a karácsonyfát az ünnepek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","shortLead":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","id":"20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845030aa-0ece-4fb4-9d80-34654eb1744f","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","timestamp":"2018. december. 30. 12:54","title":"Otthagyja a Punnany Massifot két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek gyaníthatóan közük van egy dán és egy norvég turista meggyilkolásához az Atlasz-hegységben.","shortLead":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek...","id":"20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d15ac-9a07-4361-a8b6-3f438fed94a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","timestamp":"2018. december. 30. 21:03","title":"Terrorizmus miatt emeltek vádat a skandináv turisták meggyilkolása ügyében Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482fc50-43c0-4dbe-9ed6-5e2c26691df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakulási folyamat közel egy órán át tartott. ","shortLead":"Az átalakulási folyamat közel egy órán át tartott. ","id":"20181230_Galvolgyi_Janos_Eros_Antonia_RTL_Hirado_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5482fc50-43c0-4dbe-9ed6-5e2c26691df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ab7d92-f916-4c34-83d7-faaa4bf242aa","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Galvolgyi_Janos_Eros_Antonia_RTL_Hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 30. 20:18","title":"Flitteres felső, vörös paróka: így lett Gálvölgyi Jánosból Erős Antónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]