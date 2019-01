Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","shortLead":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","id":"20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0e8f-bb25-47a0-8fbd-03808d3b9e25","keywords":null,"link":"/sport/20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Simán nyerte van Gerwen a dartsvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecb58d6-c827-4277-904d-e6a694753f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","timestamp":"2019. január. 02. 09:08","title":"Pár ezer emberen múlt csak, hogy nincs 4,5 millió dolgozó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről. A hangsúly pedig éppen ezen a néhány órán van.","shortLead":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről...","id":"20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440aea89-664e-4337-8297-d0903f1737cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","timestamp":"2019. január. 01. 13:03","title":"Megjött az első 2019-es mém a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","id":"20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c06b43a-af0b-47d2-bc68-6741301d9d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","timestamp":"2018. december. 31. 14:45","title":"Duterte megint a katolikus egyházat ekézte, majd bevallott egy szexuális zaklatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","shortLead":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","id":"20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3dd294-2aa0-4d7d-84ec-579381598011","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 31. 19:40","title":"Besurranó tolvajokat keres a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","shortLead":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","id":"20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292bf9-f0c4-4e99-8395-a87fb0c8675e","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 02. 08:59","title":"Hivatalos applikációval ünneplik Michael Schumacher 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","shortLead":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","id":"20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58856f2c-dd92-438d-bcc9-ee8135c777e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","timestamp":"2018. december. 31. 18:35","title":"Kolompolással és csergetéssel búcsúztatták az óévet Hajdúszoboszlón - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]