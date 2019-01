Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös tömegek elől, hátrahagyva a stadionjaikat, a magángépeiket, a fánkozóikat. Fekete-Győr azt mondja, most már készek az együttműködésre azokkal, akiknek szintén a Fidesz az ellenség. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös...","id":"20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ff96-201c-4e24-8541-ac3d6cda70dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","timestamp":"2019. január. 05. 07:00","title":"Fekete-Győr András: Ez harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","shortLead":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","id":"20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad2ef0-126b-44a2-bf71-fa1b110b5124","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 06. 13:27","title":"Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését...","id":"20190105_manchester_united_solskjaer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a62c3e6-a160-4d37-bc7a-5e95d80acfec","keywords":null,"link":"/sport/20190105_manchester_united_solskjaer","timestamp":"2019. január. 05. 16:25","title":"Solskjaer máris rekorder a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Vasárnap délelőtt 5 kilométeres volt a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, a határátlépési pontnál körülbelül egy órás a várakozás.","shortLead":"Vasárnap délelőtt 5 kilométeres volt a torlódás az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, a határátlépési pontnál...","id":"20190106_Hatalmas_a_torlodas_Hegyeshalomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74eaf92-a63e-4ea5-ad75-4fa539d0074e","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190106_Hatalmas_a_torlodas_Hegyeshalomnal","timestamp":"2019. január. 06. 11:01","title":"Hatalmas a torlódás Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","shortLead":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","id":"20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e07e3-0b36-4a37-9a47-e9d3022dac10","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 09:01","title":"Havazás, erős fagy jön, -10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]