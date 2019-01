Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét jelentő korrupció. Az alsóbb szinteken elszemtelenedett haszonélvezők viszont már a Fidesz szavazóbázisát is irritálják és erodálják.","shortLead":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét...","id":"201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1247439-6442-4860-8fe1-7b530cd9fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","timestamp":"2019. január. 07. 15:20","title":"Aki Orbán rendszerében nagyon elszemtelenedik, azt szó szerint földre teperhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak a saját munkahelyükön.","shortLead":"Az Európai Központi Bank módszerét veszi át az MNB, mostantól jelezhetik a banki dolgozók, ha jogsértést találnak...","id":"20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bffcb1-0335-4139-9c45-a511acdf10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Nevtelenul_feljelenthetik_a_banki_dolgozok_a_munkahelyuket","timestamp":"2019. január. 07. 10:21","title":"Névtelenül feljelenthetik a banki dolgozók a munkahelyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/kultura/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 06. 07:00","title":"Új időknek új dalnokai: akit Orbán elküldött ismét rendet rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz a Gundel a Budai Várba költözött Miniszterelnökségre. Miután megírtuk, hogy az exkluzív étterem kapta a megbízást, azonnal fotókkal támasztották alá, hogy szó sincs luxusról, Orbán Viktor tálcáról eszi a napi menüt.","shortLead":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz...","id":"20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d947d47-50a6-4a98-8077-0fbb24b794a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Fotókkal bizonyítják: ilyen puritán Orbán menzája, még ha a Gundel is főz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők szabadították ki.



","shortLead":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők...","id":"20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75678d4a-b568-49a8-af29-62ae677d9a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Túszokat ejtett egy esztergomi strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","shortLead":"A Briliáns elmékbe térhet vissza Sussex hercegnője.","id":"20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941f26c8-ed69-467f-aa2e-7eeea49e6ffc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Milliokat_kinalnak_Meghan_Marklenek_egy_utolso_szerepert","timestamp":"2019. január. 07. 08:56","title":"Milliókat kínálnak Meghan Markle-nek egy utolsó szerepért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]