Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","shortLead":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","id":"20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195dd762-23f5-4108-9445-66abed56460b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","timestamp":"2019. január. 07. 19:44","title":"Sálba kötötte a vonatok késését egy német nő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","shortLead":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","id":"20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04eaf84-bb8c-4906-a0d1-6d5837dd86b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","timestamp":"2019. január. 07. 20:22","title":"A Momentum politikusa felállt és kisétált az Echo TV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál, 200 ezernél is többekét az állami szférában. Más kérdés, hogy ebből mennyi a trükközés a bérekkel.","shortLead":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál...","id":"20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ef19f-56e5-43b3-a1fd-d67b34e10c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","timestamp":"2019. január. 07. 07:49","title":"Több, mint egymillióan dolgoznak minimálbérért és a bérminimumért, legalábbis papíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok szükségesek. ","shortLead":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok...","id":"20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d0331-2ea2-40d1-81fc-8c44533e3754","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","timestamp":"2019. január. 07. 16:22","title":"Cukorbetegséget okoz a zöld tea ivása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal négy termékben volt magasabb a DON mikotoxin mennyisége a megengedettnél.","shortLead":"Ezúttal négy termékben volt magasabb a DON mikotoxin mennyisége a megengedettnél.","id":"20190107_Glutenmentes_zabpelyhet_es_zablisztet_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce905c0-984e-4d34-bd9d-26cc51553972","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Glutenmentes_zabpelyhet_es_zablisztet_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 13:56","title":"Újabb adag mérgező zabpelyhet hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]