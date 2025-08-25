660 millió ment el az országgyűlési képviselők lakás- és irodabérlésére

Csaknem 660 milliót költöttek 11 hónap alatt a képviselők lakás- és irodabérlésre, a legtöbb politikus után az átlagos bérleti díjat meghaladó (350-450 ezer forintos) összeget fizet havonta az államkassza – írta a hétfői Népszava az Országgyűlés adatai alapján.

A válaszok szerint 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást vagy szállodai szobát az országgyűlési képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 millió ment el.

A képviselők – a 2,5-3,5 millió forintos fizetésükön felül – 700 ezer forintért bérelhetnek lakást, ezt az összeget is az állam állja. Irodára 2 millió forintot költhetnek havonta, ezentúl az alkalmazottak költségét (6,6 millió forintig), továbbá mobilhasználat- és üzemanyagköltséget számolhatnak el a képviselők.

Lakhatásra a képviselők közül Jakab István fideszes képviselő költötte a legtöbbet, havonta 534 ezerért bérel egy 69 négyzetméteres budapesti ingatlant.

A második helyen a jobbikos Lukács László György áll, aki 528 ezerért bérel havonta egy 69 négyzetméteres budapesti lakást.

A KDNP-s frakcióban ülő Szászfalvi László egy 83 négyzetméteres ingatlant bérel havi 511 ezer forintért.

Július elsejétől egyébként Orbán Viktor döntése következtében több tucat miniszter és államtitkár, valamint politikai felső vezető kap a korábbinál magasabb állami fizetést.