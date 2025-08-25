Indul az adósság ledolgozása a Pallas Athéné alapítványnál: visszaadják a kecskeméti kampuszprojektet

Kecskeméten már nyílt titok, hogy a jegybanki Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelője, az Optima Zrt. nem fogja felépíteni a Neumann János Egyetem újabb kampuszát, amelyet elvben már tavaly át kellett volna adni. Valójában az Optima egyik érdekeltségének, a Wepmark Kft.-nek a „piaci alapú” projektjeként futott ez a beruházás, amely elkészülte után az egyetem bérlőként, tulajdonostársként lépett volna be az üzletbe.

A munkálatokat a Matolcsy Ádám – a márciusban botrányos körülmények között távozó Matolcsy György jegybankelnök fia – baráti-üzleti társaságához tartozó Somlai Bálint vállalatai végezték volna el.

Hirtelen átadták

A HVG információja szerint azonban a Wepmark Kft. már nem tartozik a Pallas Athéné Alapítvány vagyonába, miután az Optima a minap átadta azt a Neumann János Egyetemért alapítványnak. Ezzel az Optima 16 milliárd forinttal csökkenthette az alapítvánnyal szembeni, a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozását. A tranzakció cégbírósági bejegyzése most folyik.

A tetemes adósság keletkezésével kiemelten foglalkozott a Pallas Athéné vagyonkezeléséről szóló jelentését márciusban publikáló Állami Számvevőszék. Az ügyletet azon kétes manőverek közé sorolta, amelyek miatt végül büntetőfeljelentést is tett.

Történt ugyanis, hogy az állam összesen több mint 144 milliárd forintot adott a kecskeméti egyetemi alapítványnak különféle fejlesztésekre, a tudásvárosra vagy a kampusz kettő projektre. Csakhogy a jegybanki alapítvánnyal személyi összefonódásban álló kecskeméti alapítvány ebből 127,5 milliárdot tízéves, azaz 2031-es lejáratra, kötvény formájában kölcsönadott az Optima Zrt.-nek. Az utóbbi pedig azt egy roppant bonyolult konstrukción keresztül különféle részvényekbe, például a varsói tőzsdén jegyzett GTC nevű, kereskedelmi ingatlanokat fejlesztő társaság papírjaiba fektette, amelynek az árfolyama az elmúlt négy évben a felére esett.

Drámai helyzetben

A történet szépségei közé tartozik, hogy a GTC-részvények egyszerre szolgáltak a kecskeméti egyetemi alapítvány és az Optima-csoportot szintén százmilliárdos nagyságrendben, 2025 végi lejáratra finanszírozó MBH Bank fedezetéül. Az alapítvány 2024-es beszámolója jól tükrözi a drámai helyzetet: a 160 milliárdnyi vagyon 80 százaléka az ominózus, kockázatossá vált kölcsön.

Az ÁSZ megállapításai szerint az Optima úgy a kecskemétiek, mint az MBH hitelét arra használta fel, hogy egy átláthatatlan cégstruktúrán keresztül irracionális befektetéseket hajtson végre, amelyek nem termelték ki – épp ellenkezőleg, elnyelték – a kölcsön visszafizetéséhez szükséges pénzt. Az ÁSZ jelentéséből és a nyilvános cégiratokból kiolvashatóan az egész céghálót az ifjú Matolcsy üzleti körének tagjai működtették, több esetben is összekapcsolva azt a saját érdekeltségeikkel, például Száraz István Quartz Alapkezelőjével.

Száraz István. Túry Gergely

Egy kis lépés a rendezés felé

A mostani tranzakció, a Wepmark visszaadása egy aprócska lépés a helyzet rendezése felé. A 16 milliárdos beszámítási összeg úgy jön ki, hogy a kampusz kettő telke 2,5 milliárdos érték, a befejezetlen beruházás pedig – a 2024-es beszámoló szerint – 13,5 milliárdos tétel. A 16 milliárd egyezik a cég 2024 végi saját tőkéjével is.

Más kérdés, hogy 2023 végén ez még 25 milliárd volt, azaz egy év alatt tetemes összeget sikerült elégetni, amiről a Matolcsy-érában regnáló menedzsereknek kellene számot adni.

Miután 2024-ben az Állami Számvevőszék elkezdte vizsgálni a 266 milliárd forintnyi közpénzből indított jegybanki Pallas Athéné alapítvány vagyongazdálkodását és kapargatni a 127,5 milliárdos kölcsönügyletet, az Optima többféle módon is próbálta menteni a menthetőt, vagyis rendezni a tartozását. A Neumann János Egyetemért Alapítvány tavalyi beszámolója szerint azonban jóllehet egész évben folytak a tárgyalások az Optima Zrt.-vel a kötvények visszaváltásáról vagy átváltásáról, azok kudarcba fulladtak. „Az Optima nem volt kész egy üzletileg, szakmailag megalapozott végső megoldás kidolgozására, amely az Állami Számvevőszék részére is elfogadható lett volna” – áll a beszámolóban a magyarázat. A kötvények kamatát azonban 2024-ben teljeskörűen megfizette – jegyzik meg ugyanott.

Miben bíznak Varga Mihály emberei?

A HVG úgy értesült, hogy az Optima-csoport új, Varga Mihály, a márciusban hivatalba lépett jegybankelnök bizalmát élvező menedzsereinek reményei szerint a hátralévő összeget valahogyan kitermelik a 2031-es határidőre, legalábbis ebben bíznak.

Már ha sikerül gatyába rázni a GTC-t és a többi „elfuserált” befektetést, például a svájci tőzsdén forgó Ultima Capital nevű, szintén csökkenő árfolyamú luxusingatlan-céget. Hogy a kampusz kettő felépülhet-e egyáltalán, s ha igen, mikor és milyen pénzügyi konstrukcióban, arról egyelőre nincs hír, miután sem a kecskeméti egyetem, sem a fenntartó alapítványa még semmit sem tett közzé a történtekről.