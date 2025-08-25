Frankfurter Allgemeine: A bukaresti kormány politikai kifogásai miatt maradhat hoppon az MVM Romániában

Az új román vezetés láthatólag politikai okokból ellenzi, hogy a magyar óriáscég megvegye az E.ON Energie Romaniát, az ország egyik legnagyobb gáz- és áramszolgáltatóját, amelynek 3,4 millió ügyfele van. Szintén eladósorba került az E.ON Asist Complet, amely energiaszolgáltatásokat nyújt, illetve karbantartást végez.

A németeknek az egyikben 68, a másikban 98 százalékos részesedésük van.

A kifogás az, hogy Magyarország, illetve az MVM túlságosan is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal – írja Nadine Bös és Andreas Mihm. Pedig a potenciális vevő hajlandó volna igencsak mélyen a zsebébe nyúlni. Hírek szerint 200 millió eurót ajánlott, messze többet, mint román vetélytársa.