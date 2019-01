Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d3dc31-16e0-4089-81c7-c609fc9daa57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak egy gombot kell megnyomnia annak, aki friss kenyeret szeretne a BreadBot nevű eszköztől, a robotpék ugyanis minden mást magától csinál. A gyártó szerint koncepciójuk véget vethet a pazarlásnak. ","shortLead":"Csak egy gombot kell megnyomnia annak, aki friss kenyeret szeretne a BreadBot nevű eszköztől, a robotpék ugyanis minden...","id":"20190108_pek_friss_kenyer_sutes_breadbot_wilkinson_baking_company_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d3dc31-16e0-4089-81c7-c609fc9daa57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6f867f-903c-422a-9139-be3a0f58a08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_pek_friss_kenyer_sutes_breadbot_wilkinson_baking_company_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 16:03","title":"Leáldozóban a pékszakma? Ez a masina percek alatt gyúr és süt egy friss kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember óta történt néhány dolog, ezt tárgyalná meg a testület. ","shortLead":"Szeptember óta történt néhány dolog, ezt tárgyalná meg a testület. ","id":"20190110_Sargentini_visszavag_ujabb_vita_lesz_az_EPben_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faea0c5c-07df-4893-a0d0-8b89acc80d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Sargentini_visszavag_ujabb_vita_lesz_az_EPben_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 10. 11:56","title":"Sargentini visszavág: újabb vita lesz az EP-ben Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs kockázata a hormontapasz, -gél vagy -krém alkalmazásának, a tabletta formában történő hormonpótlás azonban növeli a trombózis kialakulásának lehetőségét.","shortLead":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs...","id":"20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4aaa6b-35bf-4613-bd8b-9b0f9f3b41a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","timestamp":"2019. január. 10. 14:03","title":"Ha hormonpótló tablettát szed, jobb lenne átszoknia más formára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","shortLead":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","id":"20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07bbcc9-5b87-4e64-bfbc-cc6fd8d068c5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","timestamp":"2019. január. 10. 05:58","title":"Curtis elköszönt a rajongóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb5c052-5991-41b4-800c-3e63d07ea8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úszást oktatott alsó tagozatosoknak, volt, akinek a víz alá nyomta a fejét.","shortLead":"Úszást oktatott alsó tagozatosoknak, volt, akinek a víz alá nyomta a fejét.","id":"20190108_Enyhebb_buntetest_kapott_a_nyiregyhazi_tesitanar_aki_rendszeresen_megalazta_diakjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beb5c052-5991-41b4-800c-3e63d07ea8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8bd9b2-5276-4976-8be2-52832d93f2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Enyhebb_buntetest_kapott_a_nyiregyhazi_tesitanar_aki_rendszeresen_megalazta_diakjait","timestamp":"2019. január. 08. 17:31","title":"Enyhébb büntetést kapott a nyíregyházi tesitanár, aki rendszeresen megalázta diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","shortLead":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","id":"20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b79269-4e9f-4a3e-9967-6a59f0fcd9f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","timestamp":"2019. január. 09. 08:02","title":"Hó, latyak és balesetek: így indult a szerda az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]