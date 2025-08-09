Ismét orosz támadásra ébredt Ukrajna

A csapásmérő drónok Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék frontközeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt – szól a közlemény. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iszkander-K rakétát és 16 ellenséges drónt.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról számolt be, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnyipróra. A támadás következtében három ember megsérült, károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, és tüzek keletkeztek. Hozzátette, hogy megrongálódott egy iparvállalat, egy nem használt épület, valamint több gépkocsi is.

A dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója, Olekszandr Prokugyin pedig azt közölte, hogy az orosz erők szombaton délelőtt drónnal csapást mértek a megyeszékhely, Herszon peremvidékén egy menetrend szerinti autóbuszra, a támadásban két ember életét vesztette, további tizenhatan pedig megsérültek. Később a megyei rendőrség arról adott hírt, hogy a mentési művelet során az orosz erők újabb támadást intéztek, amelyben három rendőr könnyebben megsérült.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz dróncsapás következtében hatan sérültek meg – köztük egy gyerek a Harkiv megyei csuhujivi járásban. “Éjjel a harkivi régióbeli Balaklija városa ismét orosz drónok támadásának volt kitéve. Egy magánlakóházat és egy nem lakás célú épületet találtak el a város központjában” – adta hírül Vitalij Karabanov, a város polgármestere, de személyi sérülésről nem számolt be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában a frontvonalon 163 fegyveres összecsapás volt, az orosz csapatok főként Donyeck megyében, Pokrovszk és Novopavlivka térségét támadták. A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 62 ezer főt. Pénteken az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 42 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 147 drónt.

Nyitókép: Orosz dróntámadás ér egy druzhkivkai piacot augusztus 2-án. Fotó: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP