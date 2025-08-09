Szombatra piros jelzést adtak ki a hőség miatt, vasárnap közel leszünk az országos melegrekordhoz

Ma a Dél-Alföldön és az ország középső területein a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, ezért itt első fokú, délkeleten pedig, ahol a napi középhőmérséklet 27 fok fellett van másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Csapadékból nem, de hőségből bőség lesz, szól a HungaroMet előrejelzése, és egyelőre még nem látszik az átlagnál melegebb periódus vége.

A legtöbb helyen kánikula van a kontinensen, szombat estére sem felhő, sem csapadék nem várható. A vízpartokon és nagyobb városokban nem megy 20 fok alá a hőmérséklet.

Vasárnap szikrázó napsütés lesz, 33 és 38 fok közé forrósodhat fel a levegő délutánra, de az Alföldön akár 39 fok is lehet. Aki vízparton tartózkodik számoljon nagyon erős UV sugárzással, a Balaton és a Velencei tó is 24 fokos.

Érkezik ugyan hidegfront, de ez is maximum elviselhetővé teszi a levegőt, 5-6 fokkal lehet hidegebb, mint a vasárnapi rekord. De még így is csak kevés helyen lesz 30 fok alatt a hőmérséklet az országban. Utána pedig megint melegszik majd a levegő, az ország nagy részében 34-35 fok körüli hőmérséklet várható a héten, csapadéknak se híre, se hamva.

A hétvégén már előfordulhat az országban zápor, zivatar, a hőség azonban változatlanul kitart. A HungaroMet egyetlen jó híre, hogy frissek maradnak az éjszakák.