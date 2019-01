Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","shortLead":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","id":"20190115_Negy_maganszemely_tobb_mint_500_millio_forinttal_tartozik_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55bce4-5555-4003-9046-45acd68cec67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Negy_maganszemely_tobb_mint_500_millio_forinttal_tartozik_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 15. 20:21","title":"Négy magánszemély több mint 500 millió forinttal tartozik a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fef3e53-282c-4bd7-9fca-6d874649ae26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Kutatók kiszámolták, hogy milyen diétát kellene betartanunk ahhoz, hogy ne csak egészségesek legyünk, de a Földnek se ártsunk, és közben tízmilliárd embernek is jusson elég élelmiszer.\r

","shortLead":"Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Kutatók kiszámolták, hogy milyen diétát...","id":"20190117_Ezt_egye_ha_meg_akarja_menteni_a_Foldet_es_maganak_is_jot_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fef3e53-282c-4bd7-9fca-6d874649ae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d28ad84-f65e-4434-9313-5194c78a0d72","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ezt_egye_ha_meg_akarja_menteni_a_Foldet_es_maganak_is_jot_akar","timestamp":"2019. január. 17. 12:38","title":"Ezt egye, ha megmentené a Földet, és magának is jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","shortLead":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","id":"20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8785ef-fa09-4de9-8de3-71c5db913fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","timestamp":"2019. január. 16. 16:54","title":"Rengeteg kérdést feltett Gruevszkiről, egy rövid nem szócskával leszerelte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","shortLead":"Folytatódik tovább a csehek szabadidő-autó offenzívája.","id":"20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f28f13f-39ff-4266-946b-7d6936f9a39a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_skoda_suv_2019_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Jön a Skoda Fabia SUV változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","shortLead":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","id":"20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63a9811-a7c2-46af-9f99-64b72385fbac","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","timestamp":"2019. január. 16. 15:35","title":"Támogatja az EU a MÁV-Start 11 darab emeletes vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű: hagyjuk őket sokat játszani, és figyeljünk a játék közbeni kezdeményezéseikre – vallja Iben Dissing Sandahl. Hasznos gondolatok a dán gyerekpszichológus könyvéből.","shortLead":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű...","id":"20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d34c58a-92e1-4e2e-8aca-3dda8c882a26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","timestamp":"2019. január. 17. 13:15","title":"Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyerekeket? Figyeljünk a siker hangjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","shortLead":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","id":"20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743e62f4-1015-4065-91f4-6eb1b7347483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","timestamp":"2019. január. 15. 20:25","title":"Űrben is termeszthető már bab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","shortLead":"Kékesi Márton alpesi sízőnek egy zágrábi műlesikló versenyen elszakadt a térdszalagja.","id":"20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50270e5e-7679-422d-bd8b-3b18ee17c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d345eb-1a8c-4009-a20c-227b194077d1","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kekesi_marton_alpesi_si_serules_terdszalag_szakadas","timestamp":"2019. január. 15. 18:31","title":"Súlyosan megsérült egy magyar olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]