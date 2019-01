Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","shortLead":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","id":"20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349fd37-e597-48a3-96b0-870aff9a124e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","timestamp":"2019. január. 16. 11:21","title":"7 millió forint sok vagy kevés egy patika állapotú régi zöldséges-Merciért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","shortLead":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","id":"20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be8e8e-e1ce-44f6-814c-bc63fc406199","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","timestamp":"2019. január. 18. 05:30","title":"Keanu Reeves megint halomra öli az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold krátereinek vizsgálata alapján jutottak kanadai kutatók arra a megállapításra: ott és a Földön is az elmúlt 290 millió évben lett egyre több meteoritbecsapódás.","shortLead":"A Hold krátereinek vizsgálata alapján jutottak kanadai kutatók arra a megállapításra: ott és a Földön is az elmúlt 290...","id":"20190117_Haromszor_annyi_meteorit_csapodott_be_a_Foldon_az_elmult_290_millio_evben_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d091b0-b203-4390-b446-8b6ba45d02c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_Haromszor_annyi_meteorit_csapodott_be_a_Foldon_az_elmult_290_millio_evben_mint_korabban","timestamp":"2019. január. 17. 20:14","title":"Háromszor annyi meteorit csapódott be a Földön az elmúlt 290 millió évben, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","shortLead":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","id":"20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956ad72a-dbbb-40f1-a2b3-7c003bd4e20c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","timestamp":"2019. január. 17. 18:06","title":"Az E.on nevével visszaélve kérnek pénzt csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","shortLead":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","id":"20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40eafba-7321-40f2-94b5-0054dc451c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","timestamp":"2019. január. 17. 07:48","title":"Több mint 200 fogorvosi praxis tartósan betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]