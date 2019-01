Korda György elítéli a kurzuslovagokat, akik tehetség híján, csak politikai lojalitások miatt tudnak sikereket elérni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","shortLead":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","id":"20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4bf4b2-1fe1-4423-90d7-703168c5abab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Színes apróság: itt az új Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","shortLead":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","id":"20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98f1c9-b950-49f4-b735-7718b6f7387d","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","timestamp":"2019. január. 24. 11:08","title":"Lanyhult a magyarok vásárlási kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 88 éves nőt egy limuzinba tuszkolták kedden délután. ","shortLead":"A 88 éves nőt egy limuzinba tuszkolták kedden délután. ","id":"20190122_Elraboltak_az_Esterhazy_Alapitvanyok_vezetojenek_anyjat_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc0da07-e475-40e3-b1b9-8507bf27fa87","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Elraboltak_az_Esterhazy_Alapitvanyok_vezetojenek_anyjat_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 22. 20:31","title":"Elrabolták az Esterházy Alapítványok vezetőjének anyját Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd159684-68c9-4920-a7de-66a3338f874c","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","timestamp":"2019. január. 22. 16:41","title":"Hírcsárda: Soros ellen küzd majd Süsü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","shortLead":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","id":"20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6b3d50-4b5d-457a-b4fa-d201134d00ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 24. 09:10","title":"Felmérés: teljes összefogással verhető a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak a felhasználók, és így szabad-e hinni az ott megjelenteknek.","shortLead":"A Microsoft Edge mobilos verziója mostantól azt is jelzi, megbízható forrásnak számít-e az oldal, amit megnyitnak...","id":"20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f73213-d12a-42a9-8f2c-81a94abab929","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_microsoft_edge_bongeszo_android_alhir_propaganda_newsguard","timestamp":"2019. január. 22. 19:33","title":"Ez a böngésző azt is megmondja, ha álhírgyárral vagy propagandistákkal van dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a francia kormány hozzájárul a menekültek útnak indulásához azzal, hogy 14 afrikai országban nyomtat pénzt, és megakadályozza ezeknek az országoknak a fejlődését.","shortLead":"Szerinte a francia kormány hozzájárul a menekültek útnak indulásához azzal, hogy 14 afrikai országban nyomtat pénzt, és...","id":"20190122_Az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje_szerint_Franciaorszag_gyarmatosito_politikaja_okozza_a_migraciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5cec73-91ab-44ff-af1f-0fb899e86033","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje_szerint_Franciaorszag_gyarmatosito_politikaja_okozza_a_migraciot","timestamp":"2019. január. 22. 12:38","title":"Az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Franciaország gyarmatosító politikája okozza a migrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]