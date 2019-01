Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 64 oktató és oktatástámogató munkatársától válik meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem.","shortLead":"Összesen 64 oktató és oktatástámogató munkatársától válik meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem.","id":"20190124_64_embert_kuld_el_az_ELTE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42fa057-03f9-481e-a4e2-63e008f2c446","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_64_embert_kuld_el_az_ELTE","timestamp":"2019. január. 24. 12:05","title":"64 embert küld el az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt...","id":"20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05b94a-3925-4103-89c7-0f2c39071d52","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:51","title":"Orbán kormányzati segítséget ajánlott a budapesti kollégiumtűz kárelhárításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan kezdhetjük az évet, immáron ki is hirdették, hol főzték 2018-ban a dobogós befutókat.","shortLead":"Harmadik alkalommal keresték az ország legjobb kisüzemi söreit pallérozott sörisszák és szakmabeliek. Nyugodtan...","id":"20190123_Orszag_sore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=befe107b-a2cd-4b4e-9bfc-ca6755658740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670ebe48-3934-4eca-ab51-3448fe1c7b9c","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Orszag_sore","timestamp":"2019. január. 23. 18:32","title":"Az Ország Söre – Szentesen és Budapesten készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek, akinek az irodájában garantált a művek \"biztonsága és elmozdíthatatlansága\" – erre hivatkozik a képek tulajdonosa, a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Többszöri kérdésünkre elárulták, hogy díjmentes letétről van szó.","shortLead":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek...","id":"20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ff9ae-ef89-4bcf-8ae4-dce559ad1b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Ingyen adtak múzeumi festményeket a fideszes irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","shortLead":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","id":"20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48d4d3f-d176-438e-bd8c-9f1f5a6177a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","timestamp":"2019. január. 23. 14:20","title":"Évi 200 ezret költünk el a magánegészségügyben, megnézték, hogy mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","shortLead":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","id":"20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e60ed65-7e0a-4cdf-871b-b8c02c870108","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Intenzíven terjed az influenza, már 38 ezren mentek orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal az is kiderült, mit tud az a változat, amelyiket Európa kapja.","shortLead":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal...","id":"20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f64c-9b1e-443d-a163-4cefea2944aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","timestamp":"2019. január. 24. 11:03","title":"Ilyen erős lesz az a Samsung Galaxy S10, amelyik Európába érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]