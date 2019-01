Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","shortLead":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","id":"20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7dc459-05b0-4a22-9224-891677a516a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","timestamp":"2019. január. 24. 07:48","title":"Népszava: “eldöntött tény”, hogy újraindul a Magyar Nemzet, csak nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","shortLead":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","id":"20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f053f3f8-ef15-46c0-8005-9f0d57c9b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","timestamp":"2019. január. 24. 20:18","title":"Putyin támogatja a régi venezuelai elnököt, alighogy Trump az új vezető mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt felszólaló politikusok arról beszéltek: a hatalom szintet lépett azzal, hogy a politikusverő biztonságiak helyett az ártatlan képviselők felelősségét vizsgálja. A tüntetés vége után a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróra vonultak, a rendőrök egy darabig hagyták, majd igazoltatták, és lekísérték őket.","shortLead":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt...","id":"20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b6231-7f07-4db5-bc2e-a11871b1c16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 18:15","title":"Az Ügyészségtől a Nyugati téri felüljáróhoz vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el hétfőn este a La Manche-csatorna felett.","shortLead":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City...","id":"20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0240854-b505-49f6-aa92-5ba7dbd30a15","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 10:45","title":"\"A gép, amin ülök, mindjárt szétesik\" – ez lehetett az eltűnt Premier League-csatár utolsó üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az állam eladja a General Electrictől 2015-ben megvett Budapest Bankot.","shortLead":"Az állam eladja a General Electrictől 2015-ben megvett Budapest Bankot.","id":"20190125_Elado_a_Budapest_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b876fc-3647-41b9-9e96-aa3f24faad78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Elado_a_Budapest_Bank","timestamp":"2019. január. 25. 08:28","title":"Eladó a Budapest Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE (VoLTE) technológia, ami lehetővé teszi azt is, hogy az ügyfelek egyszerre bonyolítsanak hanghívást és maradjanak adatkapcsolatban. ","shortLead":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE...","id":"20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762aba78-69df-4dcb-a447-bcf259627c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","timestamp":"2019. január. 23. 12:03","title":"A Telenornál van? 72 órán belül bekapcsolják az újítást, amit észre fog venni hívás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]