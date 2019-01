Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","shortLead":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","id":"20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec39080-5210-42f5-99c5-6d05509c4e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","timestamp":"2019. január. 25. 10:06","title":"Vécéből harapta ülepen a piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lime már tavaly keresett budapesti partnereket a rollerek feltöltésére. ","shortLead":"A Lime már tavaly keresett budapesti partnereket a rollerek feltöltésére. ","id":"20190125_Feltunt_Budan_a_nemzetkozi_eletromosroller_megoszto_ket_jarmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7185fe4-fd3e-4a4a-9ede-cc9f027d2464","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Feltunt_Budan_a_nemzetkozi_eletromosroller_megoszto_ket_jarmuve","timestamp":"2019. január. 25. 18:41","title":"Feltűnt Budán a nemzetközi eletromosroller-megosztó két járműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) között – közölte az MTI megkeresésére a vállalat kommunikációs osztálya csütörtökön.","shortLead":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt...","id":"20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde081d-e537-47f0-8840-1e94298ccb3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","timestamp":"2019. január. 24. 15:48","title":"A sztrájk mellett tovább folynak a bértárgyalások a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","shortLead":"Aki pontokat gyűjtene, hitelkártyára lesz szüksége.","id":"20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121f357-1797-4095-9ee2-b33a366ce76f","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Megszunik_a_Wizz_Aires_beteti_kartya","timestamp":"2019. január. 25. 17:08","title":"Megszűnik a Wizz Air-es betéti kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","shortLead":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","id":"20190124_Cegledi_A_menza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c89336-cf40-48fe-bc7d-4433109e2701","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Cegledi_A_menza","timestamp":"2019. január. 24. 16:07","title":"Ceglédi: A menza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]