[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","shortLead":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","id":"20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebae89ce-7205-4758-be92-b3460f8427b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","timestamp":"2019. január. 31. 19:56","title":"A lakbér miatt ölhette meg a főbérlőjét a férfi, aki a lakást is felgyújtotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső emigráció.","shortLead":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső...","id":"20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c3787d-0432-421c-b004-8d82b1297624","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 01. 10:11","title":"Lackfi János a kultúrharcról: Izgalmas buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","shortLead":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","id":"20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227fbc6-69c6-4182-b36c-158148eca7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","timestamp":"2019. január. 31. 14:31","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki járókelőkre lőtt Korzikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is ellopni.","shortLead":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is...","id":"20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cbed-6d5a-4bd8-9d2e-9663c5ae19c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","timestamp":"2019. február. 01. 10:19","title":"Műszerfal, pénztárgép, menetrend – a buszos banditák minden mozdíthatót elvittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","shortLead":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","id":"20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb287fc6-ae1d-4060-9b7f-3004d4f589cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 31. 18:17","title":"Vörös riasztást adtak ki a brit autóiparra a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb európai telekommunikációs vállalat közleményében, melyben a DT egy független tesztprocedúra bevezetését javasolja.","shortLead":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb...","id":"20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00611108-ea3c-4b89-a0e9-e1a9ba38bbac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","timestamp":"2019. február. 01. 09:03","title":"Rendet vágna a Deutsche Telekom az USA kontra Huawei ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban derült ki, hogy a Google az Apple egyik tanúsítványát használta arra, hogy megkerülje az App Store-t, így telepítve alkalmazásokat az iPhone-okra és iPadekre.","shortLead":"A napokban derült ki, hogy a Google az Apple egyik tanúsítványát használta arra, hogy megkerülje az App Store-t...","id":"20190201_apple_ios_google_alkalmazasok_letiltasa_screenwise_meter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b48b00-ceae-4a3a-a482-e491c5b5473b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_apple_ios_google_alkalmazasok_letiltasa_screenwise_meter","timestamp":"2019. február. 01. 13:03","title":"Visszavonta a büntetését az Apple, amivel a Google alkalmazásaira sújtott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán a banki számlakövetelése nőtt.","shortLead":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán...","id":"20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa8bd0-f41f-4a21-a852-703c07bf3881","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 13:42","title":"Botka László néhány millió forinttal gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]