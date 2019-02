Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20b18cae-559e-47e9-b29a-4a13ea4644f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"De úszott tovább, át a hányáson, a győzelemért.","shortLead":"De úszott tovább, át a hányáson, a győzelemért.","id":"20190201_Hosszu_Katinka_belehanyt_a_medencebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b18cae-559e-47e9-b29a-4a13ea4644f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7484b8-aa73-4c04-9b55-a23709ff7024","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Hosszu_Katinka_belehanyt_a_medencebe","timestamp":"2019. február. 01. 09:40","title":"Hosszú Katinka belehányt a medencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3881eea-1f92-4f5b-8cb6-4568d5083072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rejtett kamerás felvételek buktatták le a vágóhidat, az állatok járni sem tudtak. ","shortLead":"Rejtett kamerás felvételek buktatták le a vágóhidat, az állatok járni sem tudtak. ","id":"20190201_Magyarorszagra_is_jutott_a_beteg_lengyel_marhak_husabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3881eea-1f92-4f5b-8cb6-4568d5083072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28332e38-65ea-4b26-a525-8ce0fbd7990b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Magyarorszagra_is_jutott_a_beteg_lengyel_marhak_husabol","timestamp":"2019. február. 01. 10:57","title":"Magyarországra is jutott a beteg lengyel marhák húsából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint eltarthat egy darabig, mire a Facebooknál elkészítik a Messenger, a WhatsApp, valamint az Instagram üzenetküldő funkcióját közösen működtető rendszert. Hogy mikorra vezethetik be a közös szolgáltatást, arról Mark Zuckerberg beszélt a napokban.","shortLead":"A jelek szerint eltarthat egy darabig, mire a Facebooknál elkészítik a Messenger, a WhatsApp, valamint az Instagram...","id":"20190201_facebook_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e08ee5-76d9-4409-821f-696d83f80864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 01. 08:03","title":"Kiderült, mikor vonhatják össze a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376","c_author":"Schein Gábor","category":"velemeny","description":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","shortLead":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","id":"20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2f06b3-324c-4f92-a6d9-ae8293714d7f","keywords":null,"link":"/velemeny/20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","timestamp":"2019. február. 02. 09:45","title":"A szellemi züllöttségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon egy kitoloncolásra ítélt örmény bevándorló család.","shortLead":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon...","id":"20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b64ff4-a621-4de3-879c-4ca752b93ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","timestamp":"2019. január. 31. 18:33","title":"96 nap után ért véget a hágai istentisztelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc6e293-c509-4947-82d7-61766aef3f4f","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt az import alt-right „én nem vagyok homofób, csak segítek meggyógyulni az arra vágyó melegeknek\", nagyrészt kormányzati pénzből finanszírozott retrográd szellemi sáskajárásnak. ","shortLead":"A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt...","id":"20190201_Gyogyithato_melegek__Udv_a_gonosz_csusztatasok_birodalmaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc6e293-c509-4947-82d7-61766aef3f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593a599-fc7d-47b7-a940-024ebac4b497","keywords":null,"link":"/elet/20190201_Gyogyithato_melegek__Udv_a_gonosz_csusztatasok_birodalmaban","timestamp":"2019. február. 01. 13:55","title":"Gyógyítható melegek? – Üdv a gonosz csúsztatások birodalmában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","shortLead":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","id":"20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61613e4b-6626-4b75-85dd-c8020c7482e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","timestamp":"2019. február. 01. 18:08","title":"A Richter visszavonta az általa kifejlesztett gyógyszer törzskönyvezési kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]