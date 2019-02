Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","shortLead":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","id":"20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241a19d4-ccf2-4d84-a4db-7a321f099bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","timestamp":"2019. február. 05. 15:48","title":"Ilyen utcai motor nincs másik: 2 másodperc alatt ugrik 160-ról 240-re – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta a tüzet, őrizetbe is vették.","shortLead":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta...","id":"20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dd87b-4ec2-4b49-bd76-49219c4da5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","timestamp":"2019. február. 05. 05:33","title":"Nyolcan meghaltak egy kigyulladt párizsi lakóházban, gyújtogatásra gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ballai Attila az azonnali.hu-nak nyilatkozott. Mint mondta, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű napilapot szeretne készíteni, amely \"nem enged sem a bal-, sem a jobboldali szélsőségek nyomásának\".","shortLead":"Ballai Attila az azonnali.hu-nak nyilatkozott. Mint mondta, konzervatív, nemzeti elkötelezettségű napilapot szeretne...","id":"20190205_Az_ujraindulo_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje_szerint_nem_szavazoknak_fognak_irni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfd47a1-1b4f-40d9-9e17-defc9f70d477","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Az_ujraindulo_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje_szerint_nem_szavazoknak_fognak_irni","timestamp":"2019. február. 05. 14:58","title":"Az újrainduló Magyar Nemzet főszerkesztője szerint nem a szavazóknak fognak írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd82bf9-696a-4395-84ab-47169c49fe85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy olyan bővítményt készített a Chrome böngészőhöz, ami a felhasználó által megadott belépési adatokat egy 4 milliárd rekordos adatbázissal veti össze. Ebből kiderül, kinek az adatait lopták már el a hackerek.","shortLead":"A Google egy olyan bővítményt készített a Chrome böngészőhöz, ami a felhasználó által megadott belépési adatokat egy 4...","id":"20190206_google_chrome_bongeszo_password_checkup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82bf9-696a-4395-84ab-47169c49fe85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35674809-3193-4b8e-acfa-059ff7a6f271","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_google_chrome_bongeszo_password_checkup","timestamp":"2019. február. 06. 11:03","title":"Chrome böngészőt használ? Telepítse ezt a bővítményt, és azonnal kiderül, ellopták-e a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05525702-8581-4cc5-b700-9fccee846cda","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Sokadik forduló Füst Milán ügyében.","shortLead":"Sokadik forduló Füst Milán ügyében.","id":"20190204_Gero_Andras_Ervek_helyett_gyalazkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05525702-8581-4cc5-b700-9fccee846cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fefbf1-7d26-40fd-8396-0dd808563030","keywords":null,"link":"/velemeny/20190204_Gero_Andras_Ervek_helyett_gyalazkodas","timestamp":"2019. február. 04. 17:30","title":"Gerő András: Érvek helyett gyalázkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És a Volvo is hasonlóan vélekedik. ","shortLead":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És...","id":"20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b8d59-9b67-4536-bd65-bce8bfa567f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","timestamp":"2019. február. 04. 15:21","title":"Érkeznek az első olyan autók, amelyekkel minden baleset megúszható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]