Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","shortLead":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","id":"20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538989e-a168-4e33-ae48-facb504c9dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 08. 09:50","title":"Civil szervezetekkel is találkozik Budapesten az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését, ám a film továbbra is a kiemelkedő brit alkotások mezőnyében szerepel.","shortLead":"A Bohém rapszódia rendezője elleni zaklatási vádak miatt a brit filmakadémia \"felfüggesztette\" Bryan Singer jelölését...","id":"20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a850df1f-ef05-4452-a57e-29ff66b299fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892bca8-dddb-4094-909a-292de3e95ce8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Pedofilvadak_Bryan_Singer_BAFTAjeloles","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Szexuális visszaélés miatt visszavonták Bryan Singer BAFTA-jelölését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c0af2-93bf-4086-b61f-60c40a3262db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Barcelona saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszott a Real Madriddal a labdarúgó spanyol Király Kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A címvédő Barcelona saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszott a Real Madriddal a labdarúgó spanyol Király Kupa...","id":"20190207_el_clasico_barcelona_real_madrid_dontetlen_kiraly_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=534c0af2-93bf-4086-b61f-60c40a3262db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04df8772-6643-4f63-a666-cbc70eb20443","keywords":null,"link":"/sport/20190207_el_clasico_barcelona_real_madrid_dontetlen_kiraly_kupa","timestamp":"2019. február. 07. 07:10","title":"El clásico: nem bírt egymással a Barca és a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok. A mentes étrendek korát éljük abban a hitben, hogy egészségesebbek leszünk vagy fogyunk. Csakhogy a mentes étrend – ha nem szakszerűen van összeállítva – kockázati tényező is lehet.","shortLead":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok...","id":"20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a9b19e-d5ca-4064-b8ad-466b1067a770","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","timestamp":"2019. február. 07. 20:00","title":"Allergiás, vagy csak annak hiszi magát? – A mentes étrend kockázatos is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a10473b-3cec-4271-be86-10cf4467c5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Jónás a Lego cég történetét dolgozta fel, az ötlet limitált szériában jelenik majd meg.\r

\r

","shortLead":"Kovács Jónás a Lego cég történetét dolgozta fel, az ötlet limitált szériában jelenik majd meg.\r

\r

","id":"20190207_Magyar_dizajner_Legoszettje_kerul_sorozatgyartasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a10473b-3cec-4271-be86-10cf4467c5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cabefaa-4d33-4e65-8dc9-774099ad9767","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Magyar_dizajner_Legoszettje_kerul_sorozatgyartasba","timestamp":"2019. február. 07. 10:18","title":"Magyar dizájner Lego-szettje kerül sorozatgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c7aff-ef47-4c14-83e9-0a1d76d1114a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A romániai Youtube-sebész ügye tovább bonyolódik: már nemcsak ő és a papírjai, az ügyvéde is hamis.\r

\r

","shortLead":"A romániai Youtube-sebész ügye tovább bonyolódik: már nemcsak ő és a papírjai, az ügyvéde is hamis.\r

\r

","id":"20190208_Alugyved_szerezte_be_a_hamis_papirokat_a_kamusebesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c7aff-ef47-4c14-83e9-0a1d76d1114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0255fe4-8580-45f2-bde4-89a813e4277d","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Alugyved_szerezte_be_a_hamis_papirokat_a_kamusebesznek","timestamp":"2019. február. 08. 15:06","title":"Álügyvéd szerezte be a hamis papírokat a kamusebésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]