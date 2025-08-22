Economist: Moszkvában és Pekingben már koccintanak, miután Trumpék kirúgták a CIA egyik legfontosabb Oroszország-szakértőjét

Economist

Miután a jelenlegi amerikai diplomácia kiszámíthatatlan, a vezércikkben azon tűnődnek, vajon kire hallgat legközelebb Donald Trump amerikai elnök? Konstatálja, hogy mivel az ukrán védelmi vonal nem omlik össze, Vlagyimir Putyin orosz elnök most békeszerződéssel igyekszik nyerni. Úgy, hogy ne kelljen sok ezer katonát áldoznia a következő hónapokban.

Azért annyira fenyegető az amerikai külpolitika, mert Trump minden jel szerint még mindig arról álmodik, hogy megkapja a Nobel-békedíjat. Azon van, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a következő egy-két hétben leüljön orosz kollégájával, és ha Moszkva földcserét akar, akkor alighanem megint nagy nyomás nehezedik az ukrán vezetésre.

Ily módon azonban szorult helyzetbe kerülne Kijev és Európa. Ha ugyanis nem hajlandóak engedni, Amerika beszüntetheti a fegyverszállításokat és a hírszerzési adatok továbbítását. Továbbá vámokat vethet ki az EU-ra és azzal is fenyegethet, hogy kivonul a NATO-ból.

Viszont ha az ukránok feladják fő védvonalukat a Donyec-medencében, akkor megkönnyítik az oroszok számára a további előrenyomulást. Ami azután felhívás volna a Kremlnek további „keringőre”. Ennél fogva csakis a meghódított területek orosz ellenőrzésének de facto elismerése jöhet szóba. Ennyit valószínűleg megér, hogy vége legyen a háborúnak.

De hogy mi lenne az ellentételezés Trump részéről? Valamiféle biztonsági garanciák, de azon roppant ködösek.