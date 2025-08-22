Súlyosan megfizeti az árát az EU az amerikai vámmegállapodásnak, de még így is jól járt

Az Európai Unió és az Egyesült Államok hosszú huzavona után megkötötte a kereskedelmi megállapodást, amelynek központi eleme a 15 százalékos vámtető, amelyről már korábban is szó volt. Ez nemcsak kedvezőbb, mint bármely más partner esetében, hanem magában foglalja a meglévő ágazati különvámokat is, így megakadályozza a terhek halmozódását – írja a Portfolio.

A két fél által aláírt megállapodásban az EU vállalja, hogy megszünteti a vámokat a legtöbb amerikai ipari termékre (például repülőgép-alkatrészekre vagy bizonyos gyógyszeralapanyagokra), és szélesebb piaci hozzáférést biztosít több amerikai tengeri és agrártermék számára, például a tejtermékek, sertés- és bölényhús, diófélék, gyümölcsök, feldolgozott élelmiszerek, olajmagolaj, vetőmagok esetében.

Emellett az Unió arra is kötelezettséget vállalt, hogy 2028-ig 750 milliárd dollárnyi amerikai LNG-t (cseppfolyósított földgázt), olajat és nukleáris terméket vásárol piaci szereplőkön keresztül, legalább 40 milliárd dollár értékben amerikai AI-chipeket, illetve hogy az európai cégek 600 milliárd dollár értékű beruházást hajtanak végre az USA-ban, a NATO-kompatibilitás jegyében pedig növelik a védelmi beszerzésre fordított keretet.

Behódolt Trumpnak az EU, vagy kihozta a legtöbbet a vámháborús fenyegetésből? A büntetővámokkal belépődíjat szed a világ legnagyobb piacára Donald Trump, ami kettős kockázatot hordoz: emelkedhet az infláció az USA-ban, és az ország nyomás alá helyezett partnerei szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat építhetnek egymással. Kérdés, hogy a világkereskedelem átformálása tartós, vagy csak a dúvadként viselkedő elnök mandátuma idejére szól.

Az EU cserébe elérte, hogy az Egyesült Államok a legtöbb európai termékre 15 százalékos vámplafont alkalmaz, ez különösen az autóipar számára fontos, az autókat és autóalkatrészeket ugyanis eddig 27,5 százalékos vám sújtotta. Ez akkor lép életbe, ha az EU benyújtja a saját vámcsökkentő jogszabályait, viszont az Unió szeretné elérni, ha ez visszamenőlegesen, augusztus 1-jétől hatályosulna.

A nyersfémeknél, például az alumíniumnál és acélnál kvótákat fognak alkalmazni a felek, itt ugyanis az USA fenntartja az 50 százalékos alapvámot, de bizonyos mennyiségig csökkentett vámtételt alkalmaznának (tariff-rate quota). Ez hasonló ahhoz, amit az USA már a kanadai és mexikói, illetve a brit acél/alumínium behozatalnál alkalmaz. Az ezekből készült késztermékek ugyanakkor automatikusan a 15 százalékos „csomagba” tartoznak, mennyiségtől függetlenül.

A szeszes italok kérdése most nem került szóba, de egy magas rangú uniós tisztviselő szerint az EU továbbra is kiemelten kezeli ezeket, és folyamatosan napirenden tartja az amerikai partnereknél – írja a Portfolio. Az alkoholtermékeknél az uniós érvelés az, hogy ezek kiegyensúlyozottan cserélődnek a két piacon, és a fogyasztók széles körben keresik őket, így mindkét oldalnak előnyös lenne a vámtételek mérséklése – teszik hozzá.

Szijjártó Péter szerint az Egyesült Államoknak jó, viszont Európának rossz a felek között létrejött vámmegállapodás, a magyar kormány célja ebben a helyzetben a hazai gazdaság megóvása az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól. A külügyér szerint „az Európai Bizottság vezetői ismételten bizonyították totális alkalmatlanságukat”, szerinte Trumpék „megették reggelire” a brüsszeli delegációt.

Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos ugyanakkor úgy vélte: megállapodás híján egy pusztító kereskedelmi háborúval kellene szembenézni, amely több millió európai munkahelyet sodort volna veszélybe.