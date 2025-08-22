„Erre nincs mentség, b*ssza meg!” - Osváth Zsolt hevesen reagált Ajsa Luna Himnusz-előadására

Mint arról beszámoltunk, Ajsa Luna énekesnő és dalszerző is fellépett augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on, ahol a koncertje közben, a színpadon ülve énekelte el a Himnuszt.

A Mandiner „Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő” címmel közölt cikket a témában, az ATV pedig „Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna” címmel jelentette meg anyagát. Mindkét cikkben ugyanarra, a Facebookra feltöltött videóra hivatkoznak, amin valóban egy cigarettát tart a kezében a színpad szélén ülve miközben a Himnusz énekli, bár mondjuk egyszer sem szív bele.

A koncertet Ajsa Luna a „Boldog születésnapot, Magyarország!” köszöntéssel zárta.

Az énekesnő a Telexnek elmondta, hogy bővebben nem nyilatkozna a témában, az Instagramon közzétett történetében közölte álláspontját. Mint ott leírja, augusztus 20-a alkalmából spontán úgy döntött, hogy az Aludj hófehérke című dala első verzéje helyett elénekli Himnuszt, és hogy közelebb legyen a közönséghez, leült a színpad szélére.

Valaki végre egyszer nem szigorú vigyázzállásban énekelte a Himnuszt, a kormánysajtó máris nekiesett Az énekesnő Ajsa Luna azzal válaszolt az őt támadó cikkekre, hogy a hazaszeretet vezérelte és autentikus módon szerette volna felköszönteni Magyarországot.

Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet és nem felejtettem el a szöveget sem. Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást”

– írta a kritikákra reagálva. Hozzátette, aki ismeri, tudja, hogy fontos téma számára a hazaszeretet, és semmi rossz szándék nem vezérelte, hogy célja csupán annyi volt, hogy felköszöntse Magyarországot, mégpedig úgy, ahogyan az számára autentikus volt.

A Road Movie Live elnevezésű könnyűzenei programsorozat volt az, ahol a Margaret Island, illetve és a ByeAlex és a Slepp is színpadra lépett volna, ám fellépésüket lemondták.

Ajsa Luna Himnusz-értelmezésével kapcsolatban Osváth Zsolt is megosztotta véleményét, a Blikk szúrta ki az influenszer 24 óráig elérhető Instagram-történetét:

Ő itt Ajsa Luna vagy ki. Elénekelte a Himnuszt. Ülve, cigivel a kezében, »átdolgozva«. Egy hang nem sok, annyit nem talált el. Ne jöjjön nekem senki azzal, hogy hát, ő külföldi. Erre nincs mentség, b*ssza meg! Mindezt az állami szervezésű Szent István-napok keretein belül, jó pénzért. Egy nagyon őszinte bocsánatkérés a minimum. Szeretném jelezni, hogy erről a koncertsorozatról mondták le a Margaret Islandet és ByeAlexet azért, mert nem összeegyeztethető a rendezvény szellemiségével. Szerintem jó döntés volt. Örülök, hogy nem álltak ezen a színpadon…

– idézi a digitális tartalomgyártót a lap.