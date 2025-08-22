Szebb napokat látott, egykor NER-közeli cégek bukása okozhat milliárdos veszteséget az államnak

Felszámolás, végelszámolás, beragadt kölcsönök, követeléscsomagok – az állami MFB Bank a végén minden jel szerint ráfizet.

Sikeresen elvitte a Belvárosi Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a felszámolás alatt álló Arthur Bergmann Lízing Zrt. névértéken közel félmilliárd forintnyi, fizetőképes lakossági ügyfelekkel szembeni követelését mindössze 200 millióért.

A pályázatot a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) írta ki.

