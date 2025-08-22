A Mol 1,5 éve már visszahívta a Mohu most menesztett vezérigazgatóját

A Mohu augusztus 13-án jelentette be azt, ami már augusztus eleje óta pletyka szinten közkézen forgott: hogy távozik a vállalat vezérigazgatója, Pethő Zsolt. Utóda Simola József, a Mol csoport csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettese lesz, ami már önmagában jelezte, hogy a hulladékgazdálkodást pénzügyi alapon kívánja megközelíteni a jövőben a társaság, főleg miután 2024-et 50 milliárd forintos mínusszal zárta a hulladékkoncesszió nyertese.

A Mohu egészen augusztus 13-ig hevesen tagadta Pethő távozását, ezt követően pedig azzal magyarázták ezt, hogy tőzsdei vállalatként először a tőzsdén kell bejelentenie a felsővezetői változásokat – írja a 24.hu. Igen ám, de a cégbírósági iratok alapján

Pethőt már 2024 januárjában visszahívták a Mohu vezérigazgatói székéből, az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatói tisztséget megszüntették, és háromtagú igazgatóságot neveztek ki (Pethő, Székely Ákos, Gordos Péter), amely az operatív irányításra vezérigazgatót nevezhet ki.

Bár Pethő kirúgását a tőzsdei közlésre hivatkozva titkolták, erről a csekélynek egyáltalán nem mondható változásról a Mol tőzsdei közleményei között nem található nyilvános tájékoztatás, holott a tőzsdei szabályok szerint – szakértői álláspont szerint a konszolidációs körbe tartozó, többségi leányokra is – közzé kell tenni a vezető állású személyekben bekövetkező változásokat – szúrta ki a hírportál.

Az alapító okirat 2024 januárja után már nem nevesíti Pethőt vezérigazgatóként; a Mohu honlapján ugyanakkor 2024 novemberében még CEO-ként, azaz vezérigazgatóként szerepelt. Egy 2024 márciusi igazgatósági határozatot Pethő már az igazgatóság elnökeként írt alá, és ebben Runtág Tivadar mint COO (operatív igazgató) tűnik fel.

A cikk érinti azokat a problémákat, amelyekről tavasszal beszélgettünk Pethő Zsolttal, így például a brutálisan magas EPR-díjakról (amit a pletykák szerint tovább emeltetne a Mohu a MEKH-hel), az infláció ellenére is csökkenteni kívánt alvállalkozói díjakról, a cég ugyanis a nagy mínuszra hivatkozva újratárgyalja a szeptemberben lejáró alvállalkozói szerződéseket, díjcsökkentést és szigorúbb feltételeket kér; több beszállító késedelmes fizetésről és kötbérnyomásról panaszkodik, ezt Runtág tagadta a 24-nek. A lapnak nyilatkozó források arról is beszélnek, hogy a Mohu-rendszerben kevesebb a visszagyűjtött papír, fém és műanyag, mert kevés a beszállító, közben nagy mennyiségben áll eladatlanul az átválogatott, előkészített anyag (nyersanyag), amivel a Mohu „nem tud mit kezdeni”.