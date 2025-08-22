Támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket, ismét leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás

Szijjártó Péter erről szóló posztjában most ugyan nem nevezte néven az ukránokat, de azt azért megjegyezte, hogy ez újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.

Ismét leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás, miután – immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál – írta közleményében Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez „egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen” és „kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”. Azt azonban most nem tette hozzá, hogy ki támadta meg a kőolajvezetéket.

A Nexta szerint ugyanakkor az ukrán 14. drónezred támadt a csővezeték egyik állomására. Az esetről nem csak ők számoltak be, hanem a kárpátaljai magyar származású parancsnok, Robert Brovdi is, akinek a hívójele „Magyar”.

A támadásról készült felvételhez pedig magyarul azt is odaírta: „Ruszkik haza”.

Szijjártó hétfőn is arról írt, hogy „Ukrajna megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába”. Akkor egy oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszaka ukrán találat. A kőolajszállítást másnapra állították helyre.

A magyar külügyminiszter akkor felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerinte a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése. Szijjártó posztjára reagált az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, aki azt üzente a magyar kollegájának, hogy „Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti”. 

