Támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket, ismét leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás

Ismét leállt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás, miután – immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál – írta közleményében Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez „egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen” és „kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”. Azt azonban most nem tette hozzá, hogy ki támadta meg a kőolajvezetéket.

A Nexta szerint ugyanakkor az ukrán 14. drónezred támadt a csővezeték egyik állomására. Az esetről nem csak ők számoltak be, hanem a kárpátaljai magyar származású parancsnok, Robert Brovdi is, akinek a hívójele „Magyar”.

A támadásról készült felvételhez pedig magyarul azt is odaírta: „Ruszkik haza”.

🔥 Ukrainian drones strike “Druzhba” again



On the night of August 22, Ukrainian drones attacked the Unecha oil pumping station in Russia’s Bryansk region. The strike was carried out by the 14th regiment of Ukraine’s Drone Forces under the command of Robert Brovdi (“Madyar”).… pic.twitter.com/GItF5mzsyT — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025

Szijjártó hétfőn is arról írt, hogy „Ukrajna megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába”. Akkor egy oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszaka ukrán találat. A kőolajszállítást másnapra állították helyre.

A magyar külügyminiszter akkor felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerinte a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése. Szijjártó posztjára reagált az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, aki azt üzente a magyar kollegájának, hogy „Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti”.