Sándor Fegyir: Egy atomfegyverrel rendelkező országot is meg lehet állítani

„Ma minden a frontvonalon dől el. Nem az Egyesült Államok vagy Oroszország fogja eldönteni, hogy mi történjen, hanem az ukrán katonák” – mondta a Magyar Hangnak adott interjúban Sándor Fegyir. Ukrajna budapesti nagykövete szerint az ukrán katonák azok, akik megmutatják, hogy egy atomfegyverrel rendelkező országot is meg lehet állítani – fogalmazott.

A magyar–ukrán kapcsolatokat a nyári időjáráshoz hasonlította.

„Van, hogy az eső esik, máskor nagyon meleg van, de ez normális. Ahhoz, hogy tudjuk, mi a jó, kell tudnunk azt is, mi a rossz” – mondta.

Sándor Fegyir: Egyes magyar politikusok átlépik az etikai kereteket, diplomáciai úton igyekszünk figyelmeztetni őket, hogy ez illetlenség Ukrajna budapesti nagykövete szerint a diplomáciában nem működőképes, hogy a magyar külpolitika érzelmi alapon kezeli a kétoldalú kapcsolatokat.

Sándor Fegyir azt is kiemelte, hogy a magyar nép nemcsak humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának, de a katonákat is segíti, például drónokat küld nekik a civilek adományainak köszönhetően. Ez bizonyítja, hogy korrekt az együttműködésük.

A kétoldalú kapcsolatokon pedig úgy lehetne javítani, ha beszélnének egymással a felek.

Ha két szomszéd viszonyában nehézségek vannak, azon nem segíthetnek külső szereplők, csak az, ha a politikusok megtárgyalják az ügyeket. Ha viszont valaki nem akar beszélgetni, az még nagyobb problémákhoz vezethet

– emlékeztetett a nagykövet.

Arra a kérdésre, reménykednek-e abban, hogy a 2026-os választás után jobb viszonyt tudnak majd ápolni a kormánnyal, Sándor Fegyir azt válaszolta: őket nem érdekli, hogy ki győz a választáson.