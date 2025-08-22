Sándor Fegyir: Egy atomfegyverrel rendelkező országot is meg lehet állítani
Ukrajna budapesti nagykövete szerint akkor lehet javítani a kétoldalú viszonyon, ha beszélnek egymással a felek.
„Ma minden a frontvonalon dől el. Nem az Egyesült Államok vagy Oroszország fogja eldönteni, hogy mi történjen, hanem az ukrán katonák” – mondta a Magyar Hangnak adott interjúban Sándor Fegyir. Ukrajna budapesti nagykövete szerint az ukrán katonák azok, akik megmutatják, hogy egy atomfegyverrel rendelkező országot is meg lehet állítani – fogalmazott.
A magyar–ukrán kapcsolatokat a nyári időjáráshoz hasonlította.
„Van, hogy az eső esik, máskor nagyon meleg van, de ez normális. Ahhoz, hogy tudjuk, mi a jó, kell tudnunk azt is, mi a rossz” – mondta.
Sándor Fegyir azt is kiemelte, hogy a magyar nép nemcsak humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának, de a katonákat is segíti, például drónokat küld nekik a civilek adományainak köszönhetően. Ez bizonyítja, hogy korrekt az együttműködésük.
A kétoldalú kapcsolatokon pedig úgy lehetne javítani, ha beszélnének egymással a felek.
Ha két szomszéd viszonyában nehézségek vannak, azon nem segíthetnek külső szereplők, csak az, ha a politikusok megtárgyalják az ügyeket. Ha viszont valaki nem akar beszélgetni, az még nagyobb problémákhoz vezethet
– emlékeztetett a nagykövet.
Arra a kérdésre, reménykednek-e abban, hogy a 2026-os választás után jobb viszonyt tudnak majd ápolni a kormánnyal, Sándor Fegyir azt válaszolta: őket nem érdekli, hogy ki győz a választáson.