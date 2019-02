Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak vagy féligazságnak, ha szembesítik azokat a tényekkel.","shortLead":"A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak...","id":"20190213_Orban_Viktor_parhuzamos_valosaganak_tenykent_talalt_cafolhato_allitasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf02a215-3995-44dd-90cc-9d9a052ca6f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Orban_Viktor_parhuzamos_valosaganak_tenykent_talalt_cafolhato_allitasai","timestamp":"2019. február. 13. 13:16","title":"Orbán Viktor párhuzamos valóságának tényként tálalt cáfolható állításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","shortLead":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","id":"20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2fea0-340d-4711-8a57-fbef142367a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","timestamp":"2019. február. 14. 06:45","title":"Márciustól laponként tépik ki a boltosok a vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","shortLead":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","id":"20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165e421-402e-41c3-95ac-c4facf29a82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","timestamp":"2019. február. 15. 11:42","title":"Sztrájkkal fenyegetnek a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","shortLead":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","id":"20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7c71e-2a43-47fc-9899-1ae9f10e004d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","timestamp":"2019. február. 13. 17:56","title":"Álláshirdetésben keresnek hóhért Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének halála miatt lefolytatott vizsgálatról.","shortLead":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének...","id":"20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfd1a3-9c7e-41fa-9dbb-f556d3b60300","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","timestamp":"2019. február. 13. 19:35","title":"Az Emmi beperelné Bangóné Borbély Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta...","id":"20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a543-c0aa-43fc-86df-6c4a9b8a3827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","timestamp":"2019. február. 14. 10:49","title":"Pénzmosás: javult Magyarország megítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","shortLead":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","id":"20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226a7c0a-7d75-44cb-9478-cc6a4326e9f8","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","timestamp":"2019. február. 14. 16:57","title":"Keith Richards: A heroinról könnyebb leszokni, mint a cigarettáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","shortLead":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","id":"20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fde74c-6716-4a7e-9395-d603904d402f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Orbán levélben rúgta ki a rákospalotai Fidesz elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]