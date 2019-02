Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő csütörtökön 46 indiai katonát ölt meg Kasmír állam indiai ellenőrzése alatt lévő részén. A két atomhatalom viszonya tartósan rossz, Pakisztán és India több háborút is vívott már, főként Kasmír hovatartozása miatt.","shortLead":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő...","id":"20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63049588-51b2-4f52-a1a8-d2fbd6f92b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","timestamp":"2019. február. 15. 10:11","title":"India nagyon megbüntetné Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","shortLead":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","id":"20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8e1358-01aa-4030-9e78-95d75093b508","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","timestamp":"2019. február. 15. 14:21","title":"Az Echo TV elnézést kért a burkolt zsidózásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel jogállamiságról. A kérdés csak az, lesz-e bármi következménye Orbán Viktor kormányára nézve. ","shortLead":"Személyeskedéstől sem mentes meghallgatást tartottak ma a hágai európai ügyek bizottságában a magyar és a lengyel...","id":"20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5826732-bb32-4661-a005-9098ddd278a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ae3b8-ec2f-436b-bd10-eac5b1327b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_De_megis_mi_koze_Hollandianak_a_magyar_demokraciahoz","timestamp":"2019. február. 14. 20:00","title":"De mégis, mi köze Hollandiának a magyar demokráciához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","shortLead":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","id":"20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59977922-a8be-4523-80e4-bf134eeb0c95","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","timestamp":"2019. február. 16. 07:30","title":"Döbbenetes hibával készült el Lady Gaga új tetoválása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás résztvevői.



","shortLead":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás...","id":"20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399968e5-eab5-4b59-8f28-2d7f285e0b6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. február. 15. 16:09","title":"Pintér Béla Petőfit is szavalt a Bukta-tárlaton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4492fdf-c67c-4bdc-9cc6-69ee15da39a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabszolgatartás időszakát idézték meg, nem maradt következmények nélkül.","shortLead":"A rabszolgatartás időszakát idézték meg, nem maradt következmények nélkül.","id":"20190215_Kicsit_elfajult_a_szulinapi_fotozas_bele_is_bukott_a_brazil_Vogue_divatszerkesztoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4492fdf-c67c-4bdc-9cc6-69ee15da39a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b46300-297a-4acf-8b52-4872e6b270c1","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Kicsit_elfajult_a_szulinapi_fotozas_bele_is_bukott_a_brazil_Vogue_divatszerkesztoje","timestamp":"2019. február. 15. 15:53","title":"Kicsit elfajult a szülinapi fotózás, bele is bukott a brazil Vogue divatszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","shortLead":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","id":"20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f69b0b-67f9-4476-9923-e363efe5233b","keywords":null,"link":"/velemeny/20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","timestamp":"2019. február. 15. 15:15","title":"Bauer: Hogyan mennek vissza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","shortLead":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","id":"20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcaba8-5874-44e6-811b-e2e63e941a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","timestamp":"2019. február. 15. 15:35","title":"A Harry Potterbe is írt egy fejezetet Tandori Dezső, bár az nem egyértelmű, ismerte-e a sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]