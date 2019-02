Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és az önállósítás - vallja a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és...","id":"20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee2928e-897e-4745-85d0-db9567131529","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","timestamp":"2019. február. 17. 19:15","title":"Ezek lennének egy jó tanár feladatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról, az ellenzékről és az Európai Bizottság szocialista alelnökéről is.","shortLead":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról...","id":"20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a5cf0-ea63-4927-b779-3fcae9e27d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. február. 18. 11:04","title":"Pusztulás, betegség, pornográfia, primitívség – Semjén Zsolt elbeszélgetett Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása szerint két éve jóhiszeműen vásárolt.","shortLead":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása...","id":"20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2c8eb-bb14-425a-ac50-e19832d6ba30","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","timestamp":"2019. február. 18. 11:32","title":"Mossa kezeit a Metropolitan Múzeum, és visszaadja a lopott szarkofágot Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","shortLead":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","id":"20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56160e7b-7992-499d-9738-ef19697bc99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","timestamp":"2019. február. 18. 10:04","title":"Kétszer annyit költenek az olimpiai életjáradékokra, mint tavalyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgoznak kutatók, akik nem adják fel a reményt, hogy megmentsék az északi szélesszájú orrszarvút a kihalástól. Már csupán két ilyen állat él a Földön, mindkettő nőstény és nem lehetnek utódaik.","shortLead":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgoznak kutatók, akik nem adják fel a reményt, hogy megmentsék az északi...","id":"20190217_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lobmbikprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1c77f3-14ba-4dc0-a2e3-87e121031bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lobmbikprogram","timestamp":"2019. február. 17. 21:03","title":"Az utolsó utáni pillanatban talán megmenekülhet a Földön már csak két példányban élő orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","shortLead":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","id":"20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c588c-5a09-4900-812c-65cf367083c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2019. február. 17. 15:03","title":"Ha kipróbálna egy másik, ingyenes böngészőt a gépén, adjon esélyt az új Operának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","shortLead":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","id":"20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7856ee-260d-41d8-99f4-e8acedf24265","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","timestamp":"2019. február. 18. 14:42","title":"Márciustól már helyi adókat is be lehet fizetni a Díjneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]