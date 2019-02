Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira. Egyre-másra érkeznek ugyanis a hírek, hogy komoly szívproblémákra figyelmeztet az óra.","shortLead":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira...","id":"20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422b6c0-abac-4ee6-99e9-f210388b693a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","timestamp":"2019. február. 17. 18:03","title":"Ez már több mint véletlen: riasztott az Apple órája, mentőt hívtak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce156b5-6f1f-4812-abc6-580cf2f13bd5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az anyatejjel szívta magába a rock and rollt, nem csoda, hogy zenekart alapított tizenévesen, ebből lett a 80-as évek elején a műfajteremtő URH és később az Európa Kiadó. Utóbbi – igaz periodikusan működött mindig is – a mai napig aktív. A zenekarigazgató ráadásul idén 60 éves, ezt nagy koncerttel ünnepli meg. Interjú Menyhárt Jenővel.","shortLead":"Az anyatejjel szívta magába a rock and rollt, nem csoda, hogy zenekart alapított tizenévesen, ebből lett a 80-as évek...","id":"20190218_Nem_egy_hagyomanyos_pop_vagy_rock_tortenet__interju_Menyhart_Jenovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce156b5-6f1f-4812-abc6-580cf2f13bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6565f-5725-4a71-9b59-1380a94141b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Nem_egy_hagyomanyos_pop_vagy_rock_tortenet__interju_Menyhart_Jenovel","timestamp":"2019. február. 18. 20:00","title":"„Az Európa Kiadó mindig a helyén volt és most is ott van” – interjú a 60 éves Menyhárt Jenővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c037a460-bdad-4e5c-b2b8-f9782dd4edd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már a tűzoltók riasztásához tárcsázott 105-ös segélyhívó szám esetén is a 112-es számra érkezik be a hívás. A katasztrófavédelem videója most azt mutatja meg, hogyan működik a rendszer.","shortLead":"Egy ideje már a tűzoltók riasztásához tárcsázott 105-ös segélyhívó szám esetén is a 112-es számra érkezik be a hívás...","id":"20190218_tuzoltok_riasztasa_112_katasztrofavedelem_diszpecser_muveletiranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c037a460-bdad-4e5c-b2b8-f9782dd4edd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e9e1b-bbb0-4321-a0e8-e8917d5f02f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_tuzoltok_riasztasa_112_katasztrofavedelem_diszpecser_muveletiranyitas","timestamp":"2019. február. 18. 08:03","title":"Videón, amit sohasem láthat: ez történik, amikor tárcsázza a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7 bűncselekményt elkövetett.","shortLead":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7...","id":"20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a05f-efd7-48f3-810a-3cbbb590b312","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 18. 15:14","title":"Még nincs kihallgatható állapotban a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","shortLead":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","id":"201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f2e6d1-149a-47d5-b355-7cc91d2306a2","keywords":null,"link":"/vilag/201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","timestamp":"2019. február. 17. 16:00","title":"Vízválasztó lett az iszlám és a Nyugat közt a Salman Rushdie íróra 30 éve kimondott fatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe646393-2015-45d3-b426-ec7a9449261e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak idén több mint harminc háziorvosi praxis üresedett meg.","shortLead":"Csak idén több mint harminc háziorvosi praxis üresedett meg.","id":"20190219_Tobb_mint_negyszaz_korzetben_nincs_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe646393-2015-45d3-b426-ec7a9449261e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e0747-2e34-4b8a-b4ae-d25518402129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tobb_mint_negyszaz_korzetben_nincs_haziorvos","timestamp":"2019. február. 19. 05:18","title":"Több mint négyszáz körzetben nincs háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]