[{"available":true,"c_guid":"b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","shortLead":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","id":"20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f82c6e-a088-4758-81e8-a8da98ec69a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","timestamp":"2019. február. 19. 11:21","title":"Még a mosogató is kockákból áll az életnagyságú Lego VW lakóbuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással együtt sem feltétlen olcsók. ","shortLead":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással...","id":"20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e2a8f3-5463-4011-8dad-c88cf427c601","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","timestamp":"2019. február. 18. 17:23","title":"Közel 60 féle, messze nem csak tipikus nagycsaládos autó van, amire kormány pénzt adna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minden jegy elkelt a március 24-i, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Minden jegy elkelt a március 24-i, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190219_telt_haz_elott_jatssza_elso_idei_meccset_a_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895ca6c-991f-479d-adcf-fbb287fcdb87","keywords":null,"link":"/sport/20190219_telt_haz_elott_jatssza_elso_idei_meccset_a_valogatott","timestamp":"2019. február. 19. 18:20","title":"Telt ház előtt játssza első hazai meccsét a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","shortLead":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","id":"20190219_lopott_range_rover_kelbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f803407d-e7ce-4c82-a0bd-f9c1cabcf19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_lopott_range_rover_kelbia","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Hogy örült volna valaki ennek a Range Rovernek, csakhogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A december 10-i akció miatt büntettek.","shortLead":"A december 10-i akció miatt büntettek.","id":"20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d320b3-2d98-4cbb-a898-360b19fa5446","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","timestamp":"2019. február. 18. 17:09","title":"Újabb öt ellenzéki kapott félmilliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc100f-ed6a-40db-8cff-b72584d2507d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Japán egyik kedvenc csokija végre Európában is megvehető lesz. ","shortLead":"Japán egyik kedvenc csokija végre Európában is megvehető lesz. ","id":"20190219_Europaba_jon_a_zold_Kit_Kat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc100f-ed6a-40db-8cff-b72584d2507d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a79fa6-90a5-4574-9729-cc2aeb1e874d","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Europaba_jon_a_zold_Kit_Kat","timestamp":"2019. február. 19. 17:46","title":"Európába jön a zöld Kit Kat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban már jellemzően csak egy garzonlakásra elegendő – derül ki a Duna House elemzéséből. ","shortLead":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban...","id":"20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846921b3-f038-436c-b3ce-733480c89248","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","timestamp":"2019. február. 19. 10:50","title":"Van 20 milliója lakásra? Csaknem hatszor nagyobbat kap érte vidéken, mint a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]