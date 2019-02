Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","shortLead":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","id":"20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6610b6-8c0d-464d-99a9-a3fabbe7c6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","timestamp":"2019. február. 19. 07:19","title":"Nagy verekedés volt a Corvin mozinál hétfő délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","shortLead":"A legendás divattervező a magyar modellek életében is fontos szerepet játszott.","id":"20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c6f8c3-0949-4315-ab97-c78950d7ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c299243e-7a7b-4da5-92df-84f65b8979a1","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Igy_bucsuzott_Karl_Lagerfeldtol_Palvin_Barbara_es_Mihalik_Eniko","timestamp":"2019. február. 20. 09:11","title":"Így búcsúzott Karl Lagerfeldtől Palvin Barbara és Mihalik Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós támogatást is kaphatnak a digitális technológiákhoz kapcsolódó tanfolyamok résztvevői. A cél, hogy megőrizzék a bécsiek munkaerőpiaci versenyképességét.","shortLead":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós...","id":"20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d9cea-57a3-47f1-8e1e-bf24dfd8b11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 20. 11:03","title":"Így is lehet: fejenként 1,5 millió forintot is kaphatnak Bécsben azok, akik tanfolyamra mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","shortLead":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","id":"20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc833d-298f-4b7a-a9e3-2a399c33915a","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","timestamp":"2019. február. 20. 20:04","title":"Tizennyolc évig titkolta, hogy beledobta a kútba a feleségét, aztán elszólta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem történt egyetlen kapavágás sem a mátészalkai sertéstelepnél.","shortLead":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem...","id":"20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab544e-1930-485e-969e-ce1dce4fddc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","timestamp":"2019. február. 19. 11:45","title":"Lemondott Kósa Lajos anyjának cége a százmilliós uniós támogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik decemberi tüntetés után büntették meg. ","shortLead":"Az egyik decemberi tüntetés után büntették meg. ","id":"20190219_60_ora_kozmunkara_megy_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72ac76d-ff60-4864-9513-8bc220fef150","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_60_ora_kozmunkara_megy_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2019. február. 19. 14:07","title":"60 óra közmunkára megy az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","shortLead":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","id":"20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae1c74c-651d-42d8-a432-294397c25694","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","timestamp":"2019. február. 20. 11:16","title":"Victoria Beckham divatcsatornát indított a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]