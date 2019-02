Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük úgy, hogy a böngésző ne foglalja le a számítógép processzorának és memóriájának jelentős részét.","shortLead":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük...","id":"20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0d49c2-73f3-4971-b04c-c3534f560371","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","timestamp":"2019. február. 22. 08:03","title":"Töltse le, megéri: ez a bővítmény egy kattintással felgyorsítja a böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásromlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori makuladegenerációt.","shortLead":"Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásromlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori...","id":"20190223_amd_makuladegeneracio_gyogyitasa_genterapia_oxfordi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f4d6de-3613-4b97-b62b-563bc09ebfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_amd_makuladegeneracio_gyogyitasa_genterapia_oxfordi_egyetem","timestamp":"2019. február. 23. 12:03","title":"Gyógyvírust fecskendeznek 10 ember szemébe, hatalmas áttörés lesz, ha sikerül a kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki grafikán azonban Steve Irwin látható, aki ha élne, akkor is csak az 57. születésnapját ünnepelné. A sokak által a kissé ellentmondásos \"Krokodilvadász\" néven ismert természettudós azonban fiatalon meghalt.","shortLead":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki...","id":"20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d88b424-9494-4dbb-ad26-7fd230e235bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","timestamp":"2019. február. 22. 07:33","title":"Miért került ma a krokodilvadász Steve Irwin a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Londonban élő Nagy Szabolcs a teleszkópja és a fényképezőgépe segítségével készített egy rövid videót arról, ahogy a Nemzetközi Űrállomás (ISS) elhalad a feje fölött – de úgy, mintha a Hold felszínét is érintené.","shortLead":"A Londonban élő Nagy Szabolcs a teleszkópja és a fényképezőgépe segítségével készített egy rövid videót arról, ahogy...","id":"20190222_nagy_szabolcs_asztrofoto_nemzetkozi_urallomas_hold_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbeb38e-90c8-4107-b714-4fd524e6f9ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_nagy_szabolcs_asztrofoto_nemzetkozi_urallomas_hold_video","timestamp":"2019. február. 22. 20:03","title":"Nézze meg: remek videót készített a Nemzetközi Űrállomásról egy magyar asztrofotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban nyilatkozott péntek este Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) egyik szóvivője.","shortLead":"A magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban nyilatkozott péntek este Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) egyik...","id":"20190222_iranyvaltast_var_a_neppart_a_fidesztol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7513b366-481c-4ad9-b714-33b2c5f3584e","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_iranyvaltast_var_a_neppart_a_fidesztol","timestamp":"2019. február. 22. 21:05","title":"Irányváltást vár a Néppárt a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húsvétra, pünkösdre jól jön a hús. Színtiszta magyar történet.","shortLead":"Húsvétra, pünkösdre jól jön a hús. Színtiszta magyar történet.","id":"20190222_Meszaros_Lorinc_egy_fel_disznot_ad_minden_dolgozojanak_a_Matrai_Eromuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df696c9d-c9f8-4afc-b766-0253c4d0a3bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Meszaros_Lorinc_egy_fel_disznot_ad_minden_dolgozojanak_a_Matrai_Eromuben","timestamp":"2019. február. 22. 13:32","title":"Mészáros Lőrinc egy fél disznót ad minden dolgozójának a Mátrai Erőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp ekkora csomagot jelentett be a kormányfő, és hogyan maradhatott ki a főállású anyaság?","shortLead":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp...","id":"20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac1768b-286d-4e6f-af01-53d743885922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","timestamp":"2019. február. 22. 11:00","title":"OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","shortLead":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","id":"20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74c8937-a6a5-4be7-924d-e88d720b54ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","timestamp":"2019. február. 22. 06:41","title":"A nap fotói: a szentendrei körforgalom, ami vonzza a parkoló autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]