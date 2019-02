Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c1dd998-e300-4019-a20b-4169d257b4bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülők által okozott zajszennyezéssel indokolja Budapest főpolgármestere, miért akar az éjszaka minél nagyobb részében minden gépet elterelni a Liszt Ferenc repülőtérnek még a környékéről is.","shortLead":"A repülők által okozott zajszennyezéssel indokolja Budapest főpolgármestere, miért akar az éjszaka minél nagyobb...","id":"20190222_tarlos_istvan_ferihegy_ejszaka_repulesi_tilalom_zajszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1dd998-e300-4019-a20b-4169d257b4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8880b-33cf-402e-9e48-9c53250ca545","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_tarlos_istvan_ferihegy_ejszaka_repulesi_tilalom_zajszennyezes","timestamp":"2019. február. 22. 06:03","title":"Bekeményít Tarlós: teljes éjszakai repülési tilalmat akar Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azon megy az adok-kapok, hogy lehet-e forgalom Ferihegyen éjfél és hajnal 5 óra között.","shortLead":"Azon megy az adok-kapok, hogy lehet-e forgalom Ferihegyen éjfél és hajnal 5 óra között.","id":"20190222_Itt_a_Budapest_Airport_valasza_Tarlos_kemeny_bejelentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53db19-2901-4ea3-b95a-59ab582aae1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Itt_a_Budapest_Airport_valasza_Tarlos_kemeny_bejelentesere","timestamp":"2019. február. 22. 13:18","title":"Itt a Budapest Airport válasza Tarlós kemény bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e3f79-6021-4704-98a4-3f653d7bb69f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A fáradtság csak egy vészjel a sok közül, ami arra figyelmeztet, hogy ideje lassítanunk. 