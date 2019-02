Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","id":"20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cd763-9bb4-4490-a368-8601a57c7c8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. február. 24. 17:59","title":"Akadt, aki 350 ezer forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","shortLead":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","id":"20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f48544-112c-4139-9236-303f37c1157e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","timestamp":"2019. február. 25. 10:08","title":"Megöltek egy férfit Kecskeméten, órák alatt elkapták a gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","shortLead":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","id":"20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c103ce3c-695e-484a-b55c-fe6a0ae5ebc9","keywords":null,"link":"/sport/20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","timestamp":"2019. február. 23. 17:13","title":"Mielőtt Dzsudzsákékkal találkozott volna, lemondta a válogatottságot a szlovák csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán haverjáé az összes felület.","shortLead":"Orbán haverjáé az összes felület.","id":"20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d75f-7f67-445c-bd41-48afa53c3eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_A_villanyoszlopokrol_is_kiszorulhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"A villanyoszlopokról is kiszorulhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze sose merül le benne az akkumulátor.\r

","shortLead":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze...","id":"201908_terkep_esszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c5c-e8c4-4e54-b6ab-4caae912349c","keywords":null,"link":"/kkv/201908_terkep_esszel","timestamp":"2019. február. 24. 08:00","title":"Reneszánszát éli a cég, amelytől Sherlock Holmes is rendelt térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik, az első generációs HoloLensre is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik...","id":"20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d8b0f-6208-430b-8a29-2da906c9b612","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","timestamp":"2019. február. 25. 09:33","title":"Böngészőt fejleszt a Mozilla a Microsoft csodaszemüvegére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Airbus A380 gyártása leáll, a korszakalkotó Boeing–747 iránt pedig alig van kereslet. Utóbbiból már csak két utasszállító készül - Donald Trump kívánságára.","shortLead":"Az Airbus A380 gyártása leáll, a korszakalkotó Boeing–747 iránt pedig alig van kereslet. Utóbbiból már csak két...","id":"201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750e0cef-5cad-45fe-a1ad-af832bbdea49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64083ec8-1dfc-4377-b01b-ceb34ad1a367","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__airbus_a380__meretgazdasagossag__arugalmassag_igenye__a_nagysag_atka","timestamp":"2019. február. 23. 17:30","title":"Dinoszauruszok módjára halnak ki az utasszállításból az óriási repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]