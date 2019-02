Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert a Viggo Mortensen és Mahershala Ali szereplésével készült road movie-t nagyon lehet szeretni. Megindokoljuk, hogy miért.","shortLead":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert...","id":"20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ec2cb-29d9-48a5-9bb9-cfdca7003fdf","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","timestamp":"2019. február. 25. 20:00","title":"A KFC rántott csirkéjével hadonászó Viggo Mortensen beleég a filmes emlékezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra őt jelölték az MNB élére.","shortLead":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra...","id":"20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e9395c-fd09-4c50-ab6e-484b240e8d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","timestamp":"2019. február. 26. 09:22","title":"Matolcsy: Olyan sikeres az MNB, mint a világháborúk utáni újjáépítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő mobiljaiban (és drónjaiban) lesz majd igazán hatékony. ","shortLead":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő...","id":"20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342c94a-0547-4f52-b58f-8f4f44f1459a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","timestamp":"2019. február. 25. 13:33","title":"Megcsinálták az új microSD kártyát, szupersebességgel dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","shortLead":"Éppen Nagymácséd felett járt, amikor lelőtték az újságírót.","id":"20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b367c-afe1-44af-966a-6a90c74cb913","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Kemmuhold_segithetett_a_Kuciakgyilkossag_nyomozasaban","timestamp":"2019. február. 26. 08:22","title":"Kémműhold segíthetett a Kuciak-gyilkosság nyomozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás miatt kirobbant miniháborút az észak-koreaiak nyerték meg. Az ázsiaiak Kim Dzsong Un koreai vezető számára foglaltak, míg az amerikaiak az újságírók főhadiszállását rendezték volna be a hotelben.","shortLead":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás...","id":"20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ba686-014f-4e2a-9aa3-09aaf125d366","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","timestamp":"2019. február. 26. 17:04","title":"Botrány Hanoiban – kirúgták az amerikai újságírókat a szállodájukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]