A The World Hot Pepper Awards tíz éve díjazza a csiliszószokat, idén pedig egy magyar termék lett a világ legjobbja – vette észre az Index. A Gabko Chili Ale Mango Habanero terméke a fődíjon kívül a gyümölcs kategóriát is megnyerte. Innentől pedig a Best Hot Sauce in the World címet viselheti.

A miskolci zip’s brewhouse-szal közösen készült szószban egyesül a habanero, a mangó és a sörkomló íze. Nem a gyilkos erejével, hanem az ízek harmóniájával veszi le az embert a lábáról.

A versenyen egy másik magyar szósz is elismerést kapott: a Nyúli tüzes chili Nyúl-York nevű terméke a második helyet szerezte meg az Ultra Hot kategóriában.