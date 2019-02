Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","shortLead":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","id":"20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a5cbe-bb79-48db-a8f1-342e735bf8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","timestamp":"2019. február. 27. 11:33","title":"Olcsó gyilkos drónokat készítenek az oroszok, 3 kg robbanóanyaggal repül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért és innovációért felelős tagja hétfő délután, a Barcelonában zajló Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon annak kapcsán, hogy a telekommunikációs vállalat a következő hónapokban Európa-szerte berúgja a következő generációs mobilhálózatok motorját.","shortLead":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért...","id":"20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d683-2716-4c0b-93c7-41d7228118ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 25. 14:43","title":"Indul az 5G: a Telekom 150 antennát kapcsol fel Európában, Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b8661e-3160-42e8-871d-6c11a03c579b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konkrétan új területekre merészkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum: Petőfi Sándor halálának helyszínét vizsgálná át régészeti módszerekkel a Hadtörténeti Múzeummal karöltve.\r

\r

","shortLead":"Konkrétan új területekre merészkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum: Petőfi Sándor halálának helyszínét vizsgálná át...","id":"20190226_A_segesvari_csatateret_is_segit_feltarni_a_PIM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b8661e-3160-42e8-871d-6c11a03c579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c393f-5317-46c9-abdf-a46d4c85861d","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_A_segesvari_csatateret_is_segit_feltarni_a_PIM","timestamp":"2019. február. 26. 15:21","title":"A segesvári csatateret is segít feltárni a PIM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú menekültek. Egyelőre ennyi tűnik biztosnak a kormányzat régi-új tervének hatásaiból. Ezen túl kétségbeesett szülőkkel, tanácstalan dolgozókkal, illetve igen sok kérdéssel szembesültünk. No meg a hivatalok furcsa és aggasztó hallgatásával.","shortLead":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú...","id":"20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660c713-a7d7-41bc-97ff-94f423d8505a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","timestamp":"2019. február. 27. 06:30","title":"\"Ide migránsok nem jönnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény nélkül lépheti át az átléphetetlennek mondott határokat, mégis maradhat a frakcióban.\r

\r

","shortLead":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény...","id":"20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac7bc84-d06e-4092-9ef0-05cfd546fe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","timestamp":"2019. február. 26. 16:43","title":"Az EP-ben trollkodta meg az MSZP a kormány legújabb plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]