[{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"itthon","description":"Van egy optimista és egy pesszimista forgatókönyv, utóbbi olyan drámákkal, amilyeneket ma még talán elképzelni sem merünk. És nagy kérdés, mennyire lesznek józanok a magyarok.","shortLead":"Van egy optimista és egy pesszimista forgatókönyv, utóbbi olyan drámákkal, amilyeneket ma még talán elképzelni sem...","id":"20190227_Jeszenszky_Geza_KozepEuropa_jovoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb97278-1695-4914-94c7-20e733adb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Jeszenszky_Geza_KozepEuropa_jovoi","timestamp":"2019. február. 27. 10:15","title":"Jeszenszky Géza: Közép-Európa jövői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d356f3b-e843-44ac-b8d6-f2e92fb5f425","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fáklyás felvonulást rendeztek a német neonácik Nürnbergben, abban a városban, ahol Hitler idején a legnagyobb náci tömeggyűléseket tartották meg. A szélsőjobboldaliak elmasíroztak egy menekültbefogadó központ mellett is.","shortLead":"Fáklyás felvonulást rendeztek a német neonácik Nürnbergben, abban a városban, ahol Hitler idején a legnagyobb náci...","id":"20190227_Faklyas_felvonulast_tartottak_a_neonacik_Nurnbergben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d356f3b-e843-44ac-b8d6-f2e92fb5f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7816295c-6d67-4987-aae7-5b14a40ec497","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Faklyas_felvonulast_tartottak_a_neonacik_Nurnbergben","timestamp":"2019. február. 27. 21:18","title":"Fáklyás felvonulást tartottak a neonácik Nürnbergben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","shortLead":"A német prémiummárka újdonsága modernizált külcsínnel és MBUX fedélzeti rendszerrel debütált. ","id":"20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e035b259-3c6d-47de-9d4e-972ffa8d5fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9905e4e3-a4a1-44d2-876a-07b788eab82c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_itt_az_uj_mercedes_glc_suv_divatterepjaro_mbux_genfi_autoszalon","timestamp":"2019. február. 28. 09:21","title":"Itt az új Mercedes GLC, mutatjuk a legfrissebb stuttgarti divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába.","shortLead":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint...","id":"20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b69a4-5ecb-44a1-9467-7e774395f524","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","timestamp":"2019. február. 27. 17:11","title":"Titokban próbált magyarázkodni a Fidesz a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most, amikor nem lelkendezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott vietnami tárgyalás után, igencsak meglepte a világot. Már csak azért is, mert a csúcs előtti Twitter-bejegyzéseiben arról írt, hogy Észak-Korea fénysebességű gazdasági fejlődés előtt áll.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most...","id":"20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4613e8fe-4f37-4b90-8c73-770cdf548af3","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","timestamp":"2019. február. 28. 14:10","title":"Kudarc vagy arcmentő akció, hogy Trump faképnél hagyta Kimet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]