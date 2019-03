Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","shortLead":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","id":"20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b1b784-6c20-4883-91e7-dca09a85e1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","timestamp":"2019. február. 28. 08:31","title":"Tizenkét ponttal készül az ellenzék március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új gyakorlatnak a fogolyszökéshez van köze. ","shortLead":"Az új gyakorlatnak a fogolyszökéshez van köze. ","id":"20190228_Szigoritas_Bv_bilincs_kozpont_bejelentes_fogolyszokes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c4d720-8180-40d6-bb85-e2e1f05511f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Szigoritas_Bv_bilincs_kozpont_bejelentes_fogolyszokes","timestamp":"2019. február. 28. 16:35","title":"Szigorít a Bv: csak akkor vehetik le a bilincset egy tárgyaláson, ha jelentik a központnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 200 hektáron égett a nádas Kelet-Pest megyében csütörtökön.","shortLead":"Majdnem 200 hektáron égett a nádas Kelet-Pest megyében csütörtökön.","id":"20190301_Videot_kozolt_a_katasztrofavedelem_a_pusztito_farmosi_nadastuzrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c447ff-e84f-4c51-a0aa-ca8790b9a639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Videot_kozolt_a_katasztrofavedelem_a_pusztito_farmosi_nadastuzrol","timestamp":"2019. március. 01. 14:18","title":"Videót közölt a katasztrófavédelem a pusztító farmosi nádastűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","shortLead":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","id":"20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b19d540-6846-4ad3-ab2d-3d552eb82cc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","timestamp":"2019. február. 28. 10:44","title":"2008-17 közötti Subaru Forestere vagy Imprezája van? Akkor ez önt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","shortLead":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","id":"20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546ce0e-10eb-4756-a3d1-8511606f779b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","timestamp":"2019. február. 28. 16:40","title":"Senki nem magyarázza meg úgy az úthibákat, ahogyan a Duna Aszfalt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","id":"20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8f39f-cb59-409c-a296-45e1c4f59d55","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","timestamp":"2019. március. 01. 22:03","title":"Elkészül a történelem legnagyobb kincses térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai véleménynyilvánítások, mint például tavaly a #metoo hatására.\r

","shortLead":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai...","id":"20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446488d-913e-491c-af7d-8362ebfc89cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","timestamp":"2019. február. 28. 10:34","title":"Tarol Mexikó: A visszatérő és a Birdman rendezője lesz idén a cannes-i zsűrielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut a fedélzeti rendszerén.","shortLead":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut...","id":"20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a7f3b-c088-43dc-b8d6-efd8315c321f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:21","title":"500 kilométeres hatótávval támad a Teslára a Volvo új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]